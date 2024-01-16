Общество

Роскомнадзор выявил 300 млн попавших в открытый доступ записей личных данных россиян

В 2023 году служба зафиксировала 168 утечек персональных данных, в результате которых в открытый доступ попало более 300 млн записей, заявили в Роскомнадзоре. Для сравнения, в 2022-м было более 140 случаев, а в сети оказалось около 600 млн сведений о гражданах.

«Участившиеся взломы баз данных и их сливы в публичное пространство — часть гибридной войны, которая ведется против России. Очевидно, что это спланированные хакерские атаки, инициированные из-за рубежа. Характер и масштабы взломов позволяют говорить о работе специалистов, близких к зарубежным спецслужбам», — заявили в Роскомнадзоре.

Там добавили, что поддерживают инициативы по разработке механизма компенсации морального вреда пострадавшим от утечек персональных данных, пишут «Известия».

«На сегодня добиться компенсации морального вреда, причиненного утечкой персональных данных, граждане могут лишь в судебном порядке. Для подготовки документов, необходимых для подачи от своего имени исков в суд, заявители могут обратиться в Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде», — уточнили в Роскомнадзоре.