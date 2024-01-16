В Госдуме предложили расширить список преступлений, за которые лишают гражданства

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России: в список предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также, в частности, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Авторами проекта выступили депутаты ГД Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия - За правду»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Михаил Шеремет и Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Матвеев (КПРФ), пишет РИА Новости.
В документе упомянуты статьи УК о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС; неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга; уничтожении либо повреждении воинских захоронений или памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества; публичных призывах к экстремизму; возбуждении ненависти либо вражды; разглашении гостайны. Также предлагается лишать гражданства за участие в деятельности нежелательной в РФ организации; призывы к введению санкций против России; уклонение от военной службы; надругательство над гербом или флагом России; несоблюдение закона об иноагентах; публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; реабилитацию нацизма; применении насилия в отношении представителя власти.
Как пояснил ранне депутат Кузнецов, в вопросах миграции главная цель - «защитить интересы коренного населения России, их спокойствие и благополучие». По его словам, если мигрант совершает тяжкое умышленное преступление, он должен «отправиться домой», даже если каким-то образом успел оформить российский паспорт.
Он также отметил, что ко второму чтению важно будет определить отдельные категории новых граждан и составы преступлений, для которых лишение гражданства даже за тяжкие преступления нецелесообразно или негуманно.