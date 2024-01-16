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Общество

В Госдуме предложили расширить список преступлений, за которые лишают гражданства

17.01.2024 08:19|ПсковКомментариев: 0

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, расширяющий перечень преступлений, за которые лишают приобретенного гражданства России: в список предлагается добавить умышленные тяжкие или особо тяжкие преступления, а также, в частности, уничтожение памятников погибшим при защите Отечества, призывы к экстремизму, уклонение от военной службы и несоблюдение закона об иноагентах, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.

Авторами проекта выступили депутаты ГД Дмитрий Кузнецов («Справедливая Россия - За правду»), Алексей Журавлев (ЛДПР), Михаил Шеремет и Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Матвеев (КПРФ), пишет РИА Новости

«Гражданство РФ прекращается… если гражданин РФ приобрел гражданство РФ… и совершил (осуществил приготовление к преступлению или покушение на преступление) умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление или одно из преступлений, предусмотренных частью первой статьи 207.3, статьями 212.1, 243.4, 280, 280.1, частью первой статьи 280.3, частью первой статьи 282, частью первой статьи 283, частями первой и второй статьи 284.1, статьями 284.2, 328, 329, 330.1, частью первой статьи 339, статьями 354, 354.1, частью первой статьи 318 Уголовного кодекса РФ», - говорится в проекте.

В документе упомянуты статьи УК о распространении заведомо ложной информации об использовании ВС; неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга; уничтожении либо повреждении воинских захоронений или памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества; публичных призывах к экстремизму; возбуждении ненависти либо вражды; разглашении гостайны. Также предлагается лишать гражданства за участие в деятельности нежелательной в РФ организации; призывы к введению санкций против России; уклонение от военной службы; надругательство над гербом или флагом России; несоблюдение закона об иноагентах; публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; реабилитацию нацизма; применении насилия в отношении представителя власти.

Как пояснил ранне депутат Кузнецов, в вопросах миграции главная цель - «защитить интересы коренного населения России, их спокойствие и благополучие». По его словам, если мигрант совершает тяжкое умышленное преступление, он должен «отправиться домой», даже если каким-то образом успел оформить российский паспорт.

Он также отметил, что ко второму чтению важно будет определить отдельные категории новых граждан и составы преступлений, для которых лишение гражданства даже за тяжкие преступления нецелесообразно или негуманно.

Теги: #гражданство
Источник: Псковская Лента Новостей
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