Общество

Россиян предупредили о мошенниках, подделывающих голоса для обмана

Мошенники для обмана россиян стали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы, сообщили в пресс-службе Центробанка.

«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», — рассказали в ЦБ РИА Новости.

Злоумышленники, подчеркнул регулятор, активно применяют комбинированные схемы мошенничества, преимущественно телефонного. При этом все чаще они создают адресные схемы, которые составлены по цифровому портрету человека. Как пояснили в ЦБ, мошенники могут составить его, например, на основании информации, которую сам гражданин размещает на открытых интернет-ресурсах: о родственниках, друзьях, работе, досуге.

«Мы рекомендуем людям осторожно подходить к размещению личной и финансовой информации в социальных сетях и других открытых ресурсах. Никогда не пересылайте в мессенджерах и социальных сетях сведения из документов, не вводите на сомнительных сайтах свои данные. Не нужно совершать какие-либо денежные операции по просьбе лиц, поступающей по телефону», — отметил регулятор.

При возникновении любых сомнений ЦБ советует позвонить человеку, от имени которого вам звонят, и уточнить у него информацию.