Общество

Срок подачи заявок на участие в конкурсе брендов «Знай наших» продлен до конца января

Организаторы всероссийского конкурса растущих брендов «Знай наших» продлили срок подачи заявок — они принимаются на крауд-платформе до 31 января включительно. АСИ совместно с Фондом Росконгресс проводят конкурс во второй раз, с 23 ноября прошлого года на него поступило уже больше 7,6 тыс. брендов от предпринимателей из разных регионов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками конкурса могут стать представители малого и среднего бизнеса, чьи компании демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства в родном регионе — не менее 30%. Также учитывается наличие у кандидатов социальных проектов.

Четырнадцать брендов из Псковской области уже изъявили желание принять участие во втором сезоне конкурса растущих российских брендов «Знай наших», организованного в рамках ежегодного форума «Сильные идеи для нового времени».

Среди представленных торговых марок: База отдыха «Волынь», косметические бренды «White Cosmetics», «YASYA», ремесленный проект «Саронь», а также продуктовые бренды «Изборский пряник», «Баночка на полочке», «ЭСКАРГО Д’ОР», «Красный город», «Медовая черепаха», питьевая вода «Варенька», «Кутаринская ферма». В число участников также вошли текстильный бренд «KatShelomanov» и бренд аксессуаров «Franchesco Mariscotti». Заявку на конкурс подали учредители коррекционного лофта «Диалектика».

Второй сезон обещает пройти более масштабно по сравнению с первым: в этот раз расширено количество номинаций, ожидается большее количество участников, анонсированы новые меры поддержки и формы поощрения победителей. К участию приглашаются не только новые участники, но и те, кто подавал заявку на первый сезон «Знай наших», но не вошел в число победителей. Помимо пяти основных номинаций — «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии» — объявлены 15 отраслевых и 4 специальных номинации, которые учредили партнеры Конкурса. Среди них — «Красота и здоровье», «Анимация», «Спорт», «Алкогольная продукция», «Инклюзия», «Самая смелая идея». Также расширилась партнерская сеть конкурса, среди новых участников проекта — Zasport, NovikovGroup, VK Cloud, Роспатент, Simple.