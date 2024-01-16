Общество

Псковичи из «Дружины» отработали тактику перемещения на поле боя

Отряд «Дружина» продолжает «оттачивать» свои навыки на практических занятиях в рамках программы «Я - доброволец России». На очередной тренировке дружинники работали над тактической подготовкой, перемещением на поле боя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Напомним, с октября прошлого года 100 дружинников из Пскова, Псковского, Палкинского, Печорского, Островского, Красногородского, Пушкиногорского и Пыталовского районов на протяжении пяти месяцев получают практические навыки по оказанию первой помощи пострадавшим, топографии, огневой, инженерной и специальной подготовке.

Летом власти Псковской области создали «Дружину Александра Невского» - отряд активных местных жителей из разных муниципалитетов региона, которые помогают властям обеспечивать безопасность на территории области.

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отмечал, что отряд «Дружина» сыграл значимую роль в предотвращении атак беспилотников после нападения на псковский аэропорт в последние дни лета.