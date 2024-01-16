Общество

Световые столбы наблюдали в псковском селе Серёдка. ФОТО

Световые столбы наблюдали в селе Серёдка Псковского района в ночь с 16 на 17 января. Об этом сообщила местная жительница на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Татьяна Шандрамайло (Кузнецова) / «ВКонтакте»

«Световые столбы - редчайшее и при этом очень красивое оптическое явление», - подписала женщина свои снимки.

Ранее световые столбы заметили в Пскове в ночь с 6 на 7 января.

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Согласно открытым источникам, световые полосы (световые столбы) часто появляются на небе зимой в морозную погоду. Иногда их путают с северным сиянием. Явление возникает из-за преломления и отражения света в ледяных кристаллах, содержащихся в воздухе. Они обычно наблюдаются в холодное время года, когда воздух насыщен ледяными кристаллами, и представляют собой вертикальные полосы света, которые поднимаются от горизонта и могут достигать высоты в несколько сотен метров.

Световые столбы имеют яркие, резкие границы и могут принимать различные формы и цвета в зависимости от условий освещения и типа ледяных кристаллов в воздухе.

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