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Общество

Армен Мнацаканян: Самое главное, мы должны слушать, слышать и понимать людей

17.01.2024 12:23|ПсковКомментариев: 0

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян провел прием граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Штабе общественной поддержки Псковской области.

Фото: Штаб общественной поддержки Псковской области

«Люди приходят со своими проблемами, и наша задача не только выслушать, принять к сведению, но и конкретно, подробно разобрать все проблемы. Сегодня первый заявитель обратился по вопросу газификации. Он заключил договор, но дальше не понимает, когда будет газ подключен. После приема я обязательно состыкуюсь с руководством псковского Газпрома и выясню, в чем дело», - рассказал Армен Мнацаканян и добавил, что люди обращаются по разным вопросам. Некоторые из них удается решать в режиме реального времени.

На базе Штаба общественной поддержки ежедневно проходят приемы граждан депутатами Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы.

Пресс-портрет
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #прием граждан
Источник: Псковская Лента Новостей
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