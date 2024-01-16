Общество

Великолучанин купил лотерейный билет и выиграл 3 млн рублей

Ещё один лотерейный миллионер появился в Псковской области в наступившем году. Клиент Почты России в Великих Луках купил лотерейный билет на почте и выиграл 3 млн рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области АО «Почта России».

Фото: пресс-служба УФПС Псковской области АО «Почта России»

На этот раз выигрыш жителю области принес розыгрыш бестиражной (моментальной) лотереи «Зима». Счастливый лотерейный билет, который принес выигрыш, великолучанин купил за 150 рублей в почтовом отделении 182113 по адресу: Великие Луки, улица Некрасова, 1.

Стоит отметить, что с 2014 года на территории Российской Федерации проводятся только государственные лотереи. Их главная миссия — финансирование социальных программ, направленных на развитие физической культуры и спорта.

Ранее сообщалось, что житель города Пскова купил лотерейный билет в отделении Почты России на улице Труда, 49 и выиграл миллион рублей.

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Другой житель Псковской области выиграл суперприз государственной лотереи «Рапидо» - 17 млн 234 тысячи 391 рубль.