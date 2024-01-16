Общество

Митинг состоялся в Великих Луках в 81-ю годовщину освобождения города

Митинг, посвященный 81-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, состоялся 17 января на братском воинском кладбище. В нем приняли участие руководство города, депутаты городской Думы, представители общественных организаций, ветераны и молодежь. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

«Великолукская наступательная операция, в результате которой 17 января 1943 года наш город был освобождён, стала легендарной страницей военной истории России. Массовый героизм защитников и освободителей Великих Лук всегда будет символом верности долгу и Отечеству для всех жителей города. Великолучане гордятся героической историей своего города, ратными и трудовыми подвигами старших поколений. На примерах их героизма и преданности Родине воспитывается наша молодёжь», - сказала первый заместитель главы города Светлана Степанова.

К участникам митинга также обратился глава администрации Великих Лук Андрей Беляев.

«Вспоминая о подвигах бойцов, освобождавших наш город, мы воздаём дань глубочайшего почёта всем погибшим в боях за Великие Луки, всем, кто воевал с немецко-фашистскими захватчиками и не дожил до Дня Победы. Мы должны хранить священную память о героях, победивших в Великой Отечественной войне, воспитывать молодёжь на примерах и рассказах поколения победителей, - сказал Андрей Беляев. - От всего сердца желаю всем ветеранам, доблестным воинам и самоотверженным труженикам доброго здоровья, благополучия и счастья, уверенности в завтрашнем дне! Пусть крепнет могущество и сила нашей страны и стабильно развивается город Великие Луки!»

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны председатель совета ветеранов войны и труда Петр Подгорный объявил минуту молчания.

Участники митинга возложили цветы и венки к братским и одиночным могилам на воинском захоронении. В этот день цветы возложили и к другим памятным местам города, а также к Вечному огню и Аллее героев.