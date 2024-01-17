В Минздраве сообщили об отсутствии в России дефицита вакцин от коклюша

Более 4 млн доз вакцины против коклюша есть в регионах РФ, их дефицит не зафиксирован. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

«В настоящее время, по данным системы маркировки лекарств, в субъектах РФ в наличии имеется более 4 млн доз, вакцинация доступна, дефицита вакцин не наблюдается», - сказал он.

Чуланов подчеркнул, что вакцинация - это основный метод профилактики и защиты от коклюша. Высокий охват детей вакцинацией от коклюша - 95% и выше - дает возможность не только свести к минимуму число случаев тяжелого течения заболевания и его осложнений (пневмония, эмфизема легкого, бронхоэктатическая болезнь и другие), но и контролировать эпидситуацию, пояснил он. Вакцинация от коклюша проводится массово с середины 1950-х годов, это предотвратило большое число случаев заболевания и смерти от него, пишет ТАСС.