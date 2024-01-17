Общество

О нюансах отпуска без сохранения заработной платы рассказали псковичам

Максимальный срок предоставления отпуска без сохранения зарплаты не установлен, рассказали в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. Такие требования установлены статьей 128 ТК РФ. Если работодатель не против предоставить отпуск без содержания, он может быть предоставлен на любой срок.

При этом некоторым работникам работодатель не может отказать в предоставлении отпуска без содержания, поскольку такой отдых гарантирован им трудовым законодательством. Таким образом, работодатель, в частности, обязан предоставить: