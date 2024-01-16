Общество

Проект об упрощенном ВНЖ для представителей коренных народов внесут в Госдуму

В Госдуму внесут законопроект, который дает возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание.

Инициативу подготовили депутаты ГД от СРЗП Дмитрий Кузнецов и Тимур Каноков.

«Проектом федерального закона предлагается дополнить пунктом предусматривающим возможность получения иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ (исторически проживающих на территории РФ) или лицу, имеющему таких родителей, вида на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание», - следует из текста пояснительной записки.

По словам авторов, сейчас порядка 20 миллионов русскоговорящих жителей, а также представителей народов, исторически проживающих на территории России, проживает за пределами РФ, а при желании получить гражданство РФ им необходимо пройти процедуру, занимающую около шести лет и предполагающую необходимость последовательного получения разрешения на временное проживание, а затем и вида на жительство на территории России.

«Данная мера также будет особенно актуальна ввиду обозначенного президентом РФ в ходе заседания 4 декабря 2023 года Совета по развитию гражданского общества и правам человека курса на разработку системных мер, направленных на помощь по обеспечению возвращения российских репатриантов из недружественных стран на родину и стимулирования процессов репатриации, и таким образом оказания поддержки таким лицам», - цитируют сопроводительный документ РИА Новости.

Авторы также указали, что что адаптация таких лиц и интеграция их в общество будет проходить проще, поскольку население не является инокультурным, а процедура получения ими гражданства будет быстрее.

«Если один из моих родителей русский или представитель другой коренной национальности России, то правда и справедливость в том, чтобы я мог легко получить возможность жить и работать на родине. Об этом наш законопроект. О массовой репатриации... Мы хотим исправить ситуацию, когда по программе переселения соотечественников к нам приезжает множество не готовых интегрироваться граждан, а культурно и идейно близкие нам люди оказываются за бортом», - пояснил Кузнецов.