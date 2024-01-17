Общество

Снижающие риск переломов у пожилых людей продукты перечислил ревматолог

Частой причиной переломов у пожилых людей является остеопороз, одним из факторов риска развития которого является недостаток кальция. О том, каким должно быть питание у пожилых людей, чтобы компенсировать дефицит кальция, рассказала врач-ревматолог «СМ-Клиника» Ирина Коршунова.

Она отметила, что при остеопорозе кости становятся более хрупкими и тонкими за счет снижения минеральной плотности костей, из-за чего даже незначительный удар может привести к перелому. Чаще случаются переломы шейки бедра, лучевой кости и позвонков, которые могут привести к инвалидизации, пишет «Известия».

«Пожилые люди испытывают повышенную потребность в кальции. В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция», — рассказала Ирина Коршунова.

По ее словам, кальций также можно получить из зеленых овощей (брокколи, различные виды листовых салатов, зелени), орехов, семян и бобовых. Однако кальций практически не усваивается без витамина Д. Поэтому при дефиците этого витамина, даже при достаточном поступлении кальция с пищевыми продуктами, организм может испытывать дефицит кальция.

«Витамин Д содержится в жирной рыбе (лосось, сельдь), яичных желтках. Не стоит забывать про продукты, богатые белком, такие как мясо, рыба, яйца, молочные продукты, бобы и орехи», — посоветовала ревматолог.

Также она обратила внимание, что адекватные физические упражнения, такие как занятия в бассейне, скандинавская ходьба и прогулки на свежем воздухе, способны укрепить кости и мышцы.

«Пожилым людям необходимо тщательнее следить за собой и избегать опасных ситуаций, которые в совокупности с ухудшающимся зрением могут приводить к падениям. Использование дополнительных средств опоры — трости или ходунков — также помогут снизить риск падений, и, следовательно, переломов», — резюмировала Коршунова.