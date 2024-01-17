Общество

22 млрд рублей в лотерею выиграла женщина и разорвала отношения с семьей

Джиллиан Бэйфорд из шотландского города Данди выиграла в лотерею 148 миллионов фунтов стерлингов (22,3 миллиарда рублей), после чего развелась с мужем и разорвала связи с семьей.

Женщина приняла участие в розыгрыше вместе со своим мужем. Сначала она думала, что победа решит все ее проблемы, но, как оказалось, их стало только больше.

Через год шотландка рассталась со своим мужем, пара не смогла «выдержать стресса от управления таким капиталом». Спустя время у женщины ухудшились отношения с семьей, несмотря на то, что она погасила все их долги и отдала сотни тысяч отцу и брату, которые часто ввязывались в различные бизнес-авантюры. «Отец с братом открывали одну компанию за другой, а потом закрывали их. Я оплатила все их долги», – поделилась Джиллиан Бэйфорд.

Она также переселила родителей из дома на колесах в пентхаус, стоимость которого около 57 миллионов рублей. Помимо этого, женщина дала брату 222,7 миллиона рублей, чтобы тот открыл свой бизнес.

Бэйфорд близкие воспринимали как «дойную корову» и перестали считать ее членом семьи. Брат женщины тайно женился на своей возлюбленной и даже не позвал сестру на свадьбу. Отец победительницы тем временем постоянно хотел завладеть ее выигрышем.

«Это было очень обидно. Деньги должны были сделать нас всех счастливыми, но родственники стали требовательными и жадными», – цитирует Бэйфорд «Мир24».

Она не стала терпеть такого отношения и высказала все претензии к родным, после чего и вовсе разорвала с ними отношения. В ответ на это мать Бэйфорд заявила, что слухи о деньгах, которые миллиардерша дала семье, преувеличены, а также обвинила дочь в том, что та не позволяет общаться с внуками.