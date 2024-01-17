Общество

Восемь человек получили медали «Великие Луки — город воинской славы»

Городской праздничный концерт, посвящённый 81-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков, прошел в Великолукском драматическом театре 17 января. В ходе вечера состоялась церемония награждения памятной медалью «Великие Луки — город воинской славы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

За вклад в развитие и процветание города были награждены восемь великолучан: Юрий Шустров, Сергей Трофимов, Олег Александров, Татьяна Рябова, Екатерина Баранова, Иван Примак, Игорь Николаев и Галина Федорова.

От лица награждённых к присутствующим обратился член общественной организации «ВетАфган» Сергей Трофимов. Он поблагодарил руководство города за столь высокую награду, а также выразил уверенность от лица всех награжденных в том, что все и дальше продолжат работать на благо и процветание Великих Лук.

В праздничный вечер к великолучанам и гостям города от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратилась его первый заместитель Вера Емельянова. Она отметила, что великолучане достойно хранят память о героических событиях, о тех, кто защищал город и всю страну от фашизма, а также отметила вклад Великие Луки в развитие региона.

Кроме того, Вера Емельянова в честь 40-летия со дня создания вручила благодарность губернатора Псковской области творческому коллективу, камерному хору «Кант».

От лица Великолукской епархии прозвучали слова поздравления с днем освобождения города Великие Луки от иерея Дмитрия Ласкина. Далее со словами поздравления выступил председатель Городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пётр Подгорный. Он отметил, что 17 января – это святая дата для каждого жителя города Великие Луки. От лица молодого поколения великолучан традиционно выступил представитель кадетского братства. На этот раз им стал Дмитрий Караулов.

Далее великолучанам была представлена насыщенная концертная программа, участие в которой приняли танцевальные и музыкальные коллективы города.