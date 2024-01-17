Общество

Врач назвал купание в проруби большим стрессом для организма

Окунание в холодную воду на Крещение является большим стрессом для организма хоть в сильные морозы, хоть в оттепель, для выявления противопоказаний необходимо проконсультироваться с врачом, сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Разницы нет - 20-градусные морозы или около нуля. Вода по-прежнему очень холодная, и окунание в такую воду является большим стрессом для организма. Поэтому для окунания в прорубь и холодную купель имеются противопоказания, для выявления которых необходимо проконсультироваться с врачом», - рассказал Тяжельников.

Врач рассказал, что оптимального возраста, при котором без последствий переносится окунание в Крещение, нет. Начать окунаться можно в любом возрасте, главное, чтобы не было противопоказаний для этого и чтобы была соответствующая подготовка, то есть пройдена процедура моржевания, пишет РИА Новости.

«Особое внимание представляют лишь дети, особенно грудного возраста, купание которых в холодной воде представляется опасным», - добавил он.