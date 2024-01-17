Общество

Минфин сообщил, что накопительная часть пенсии управляется Соцфондом

Средства пенсионных накоплений россиян не заморожены, а продолжают управляться Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами, сообщили в Минфине.

«Сформированные средства пенсионных накоплений граждан не заморожены, а продолжают управляться Социальным фондом России и негосударственными пенсионными фондами и увеличиваются ежегодно за счет инвестирования», - указали в министерстве.

При наступлении пенсионных оснований россиянам назначаются и выплачиваются накопительная пенсия, срочная пенсионная выплата и единовременная выплата за счет сформированных средств пенсионных накоплений, отметили в Минфине. «Граждане по желанию имеют право перевести свои пенсионные накопления в программу ПДС для формирования долгосрочных сбережений», - подчеркнули в министерстве.

Программа долгосрочных сбережений (ПДС) начала действие с 1 января. Она позволит гражданам в простой и удобной форме копить, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. ПДС предусматривает государственное софинансирование собственных взносов граждан - до 36 тыс. рублей в год в течение трех лет после вступления человека в программу, а также специальный налоговый вычет - до 52 тыс. рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тыс. рублей, пишет ТАСС.