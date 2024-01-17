Проект планировки и межевания территории в границах привокзальной площади утвердили в Пскове

Проект планировки и проект межевания территории в границах привокзальной площади и прилегающей территории в Пскове утвердил глава города Борис Елкин. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.
Проектом предусматривается благоустройство площади у железнодорожного вокзала. Так, предусмотрено создание единого комплекса для обеспечения доступа жителей и гостей города к железнодорожному вокзалу, пригородным и городским автобусам, с организацией пешеходного движения, благоустройством территории и зон отдыха.
В рамках реконструкции территории планируется:
Пешеходная зона выполнят из тротуарной плитки. Предусматривается устройство зеленых зон из газона, посадка зеленых насаждений и установка парковых скамеек для отдыха.