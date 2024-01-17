Общество

Проект планировки и межевания территории в границах привокзальной площади утвердили в Пскове

Проект планировки и проект межевания территории в границах привокзальной площади и прилегающей территории в Пскове утвердил глава города Борис Елкин. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Проектом предусматривается благоустройство площади у железнодорожного вокзала. Так, предусмотрено создание единого комплекса для обеспечения доступа жителей и гостей города к железнодорожному вокзалу, пригородным и городским автобусам, с организацией пешеходного движения, благоустройством территории и зон отдыха.

В рамках реконструкции территории планируется:

устройство остановочных пунктов для пассажирского транспорта общего пользования. Посадочные площадки разделяются на посты посадки-высадки пассажиров, в местах посадки устанавливаются автопавильоны;

территория, выделенная под размещение пригородных и межгородских маршрутов, в целях антитеррористической защищенности огораживается по всему периметру с устройством шлагбаумов для въезда и выезда автобусов;

обустраиваются посты посадки-высадки. Проход пассажиров будет осуществляться через железнодорожный вокзал;

для легкового транспорта предусматривается устройство автомобильной парковки (98 мест) с выделением мест для маломобильных групп населения.

Пешеходная зона выполнят из тротуарной плитки. Предусматривается устройство зеленых зон из газона, посадка зеленых насаждений и установка парковых скамеек для отдыха.