Общество

Около 40% псковичей теряют рабочие данные, переходя по фишинговым ссылкам

Около 40% псковичей подвергаются утечке данных во время посещения зараженных вирусами сайтов в Интернете или проходя по фишинговым ссылкам, которые присылают мошенники в сообщении на рабочую или личную почту. Такие данные предоставила служба исследований hh.ru.

Так, по данным исследования, работники чаще всего теряют корпоративные данные следующих форматов: у 14% опрошенных жителей Псковской области случалась потеря текстовых документов и презентаций; 9% теряли доступ к электронной почте и другим подобным ресурсам; 1% потеряли ПО и лицензии; 6% работников из-за действий конкурентов теряли клиентскую базу и контакты.

А вот 70% трудящимся повезло и никаких потерь ценных данных пока не было.

Причины потерь важной рабочей информации разные. Представлены самые популярные из них: у 29% опрошенных работников случился сбой системы; у 30% - сломался компьютер; у 31% - ошибка ПО; забыли пароль и не смогли работать дальше 34% сотрудников; случайно удалили ценную информацию - 18%; поймали вирус во время посещения того или иного сайта в Интернете или прошли по фишинговой ссылке, которую прислали мошенники в сообщении на рабочую или личную почту - 40%. А у 9% опрошенных потеря ценного информационного ресурса случилась, потому что у них сторонние лица украли компьютер или накопитель.

Примечательно, но опрос свидетельствует, что мужчины на 10% чаще, чем женщины покупаются на ссылки мошенников или фишинговые атаки, и как следствие переходят по заражённым ссылкам. В разрезе возраста: чаще других переходят по вредным ссылкам респонденты от 35 до 44 лет.

При этом пока только треть (37%) опрошенных представителей бизнеса обучают людей базовым правилам, как защищать данные компании. Еще у 4% были раньше такие курсы, но закрылись по разным причинам. Среди тех, кто проводит обучение для сотрудников чаще всего делают это раз в полгода. А вот ещё 6% компаний заставляют сотрудников проходить проверочные тесты по информационной безопасности ежемесячно. Между тем 52% работодателей пока никак не обучали своих работников правилам информационной безопасности на работе.

Важно обратить внимание, что соискательская часть опроса свидетельствует, что у работников наблюдается высокий уровень нервозности, связанный с фишинговыми рисками. Например, 40% заявили, что испытывают беспокойство и стараются читать новости про новинки среди мошенников и вариантов атак, чтобы обезопасить себя и быть готовыми к фишинговой атаке. Наибольшая доля таких среди 45-54-летних респондентов.