Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковской «Дружине»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гости студии - представители автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» - директор организации Михаил Герасимов и заместитель директора Павел Михайлов.

Организация появилась в июле прошлого года, и гости студии расскажут о том, с какой целью она была создана, сколько человек в ней состоят, как вступить в «Дружину», чему там учат, как выстроено взаимодействие дружинников с правоохранительными органами и властью. Об этом и не только с гостями студии поговорит ведущий Дмитрий Иванов.

Трансляция завершена.