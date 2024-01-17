Общество

Токсикоз против «бэби-блюза»

В Госдуме разрабатывается возможность предоставить россиянкам возможность выходить в декрет уже в первом триместре беременности вместо нынешней отсечки в 70 дней до предполагаемой даты родов. У псковских мам, вопреки ожиданиям, неоднозначная реакция на инициативу. Пока одни вынуждены увольняться из-за сильного токсикоза, другие боятся закиснуть дома после выпадения из активной жизни. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера узнала, какой способ уже придумали будущие мамы для выхода в декрет пораньше, и что они думают об официальной возможности не ходить на работу после постановки на учет, а также выяснила потенциальные риски после введения меры, от влияния на здоровье беременной до положения женщин на рынке труда.

Женщина «за скобками»

Отпуск по беременности и родам начинается с 30-й недели. Управделами Псковской городской Думы Анна Ефимова, родившая в прошлом году первенца, ушла в декрет даже позже положенного, почти в 31 неделю – и это несмотря на испытанные за девять месяцев сложности, включая токсикоз.

«Я бы не ушла в декретный отпуск с первого триместра, даже если бы такая возможность была. Это связано с тем, что мне постоянно необходимо быть в движении, работать. Не могу я без деятельности сидеть дома, - объясняет молодая мама. – Мне времени хватило сполна, чтобы отдохнуть, сделать все дела и подготовиться к встрече с ребенком».

Такую активность во время беременности физически могут себе позволить не все будущие мамы. Во время подготовки к родам Анна Ефимова познакомилась с другой беременной, которой пришлось уволиться с работы из-за сильного токсикоза. В подобных состояниях дают больничный, так как показано лечение в стационаре. Но отношение некоторых работодателей к беременным и их отсутствию на рабочем месте сложнее писанных инструкций.

В прошлом году главный подарок под елочку Анна Ефимова сделала для себя сама.

Также в проблеме ранних декретов муниципальный служащий видит аспект, ускользающий от глаз обывателя, – усиление дефицита кадров. Но признает, что решать проблему нужно не за счет здоровья беременных женщин. Анна Ефимова уверена, что право выбора, работать или уходить в декрет пораньше, необходимо предоставить самим женщинам.

О том, что ранний декрет не должен быть принудительным, но должна существовать сама его возможность, говорит и уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

«Любые варианты поддержки женщины можно только приветствовать, - заявляет уполномоченный. – Важно, чтобы это было правом женщины, а не обязанностью. Тем, кто рассматривает введение меры, нужно изучать медицинские рекомендации также в психологическом аспекте. Честно скажу, мне самой было бы очень тяжело с моей активностью такой длительный период находиться «за скобками». Для женщин, готовых продолжать трудовую деятельность, ранний декрет опасен «бэби-блюзом», ощущением негатива от своей материнской роли из-за выпадения из активной жизни».

Народный лайфхак для раннего декрета

Если бы ранний декрет уже существовал, то им воспользовалась бы специалист по логистике Анастасия Волкова из Великих Лук, также в прошлом году ставшая мамой в первый раз.

«Я чувствовала дикую усталость и сонливость в первые недели, потом появился токсикоз, - описывает Анастасия свое состояние в первом триместре. - Я уже тогда задумывалась, что беременным нужен или сокращенный день, или большой обеденный перерыв, часа на три, потому что очень сильно в сон клонит. К этому добавляется эмоциональная нестабильность. Я могла расстроиться из-за того, что у меня не получается письмо написать. А звонки от клиентов! Ревела от любого резкого слова и очень долго не могла прийти в себя».

В этот же период беременная прошла через трехнедельную ОРВИ, которую пришлось лечить без помощи медикаментов. Старт заболевания она связывает со стрессом из-за регулярных задержек на работе вместо желанного сокращенного дня.

Анастасия для раннего выхода на отдых перед родами сделала то же, что делают большинство декретниц – ушла пораньше за счет очередного отпуска, накопив дополнительные 40 дней.

«Ещё неплохо было бы поддержать беременных в плане выплат. Всех. А то малоимущим, студентам помогают, а другим как будто не надо, - рассуждает мама. - Пособие платят, если семья не дотягивает до одного прожиточного минимума на каждого члена. Но если дотягивает, это все равно очень скромная жизнь, мягко говоря. Но пособие уже не положено. Беременным столько всего нужно! От смены гардероба до витаминов, и это еще если все идет, как положено. Я бы предложила хоть небольшую выплату сделать для всех беременных, хоть по две тысячи в месяц. Все-таки будущие мамы до родов и после них заняты самым важным делом – создают будущее».

«Беременность – не болезнь»

«О какой производительности труда идет речь, если женщина вынуждена экстренно покидать рабочее место из-за накрывающей ее тошноты по десять раз за день? – задает вопрос опытная псковская мама Елена Новикова, в прошлом году посетившая роддом в третий раз. - Кроме того, именно первый триместр в большей степени связан с рисками - это тема, о которой не принято говорить, но, увы, детей нередко теряют на ранних сроках».

Елена Новикова в отпуске по беременности и родам побывала трижды.

Она полагает, что в свете государственной демографической политики, ставящей приоритетом прирост населения, логичными были бы меры для снижения факторов риска и повышения шансов на благополучное развитие беременности и рождение ребенка. Пока что вопросы самочувствия каждой конкретной мамы решаются в индивидуальном порядке. Все еще беременная женщина после жалоб может услышать: «Беременность – не болезнь», - и отказ в больничном листе. Если к плохому самочувствию добавить сменный график (работа сутками даже в обычном состоянии способна сильно вымотать), физические нагрузки и стресс, то получится, как в примере Анны Ефимовой – хоть увольняйся.

«Поэтому, я думаю, вполне разумно на законных основаниях предоставить женщине возможность сосредоточиться на своем здоровье и новом состоянии, если это ей необходимо, - настаивает Елена Новикова. - Понятно, что такая мера нужна не всем. Кто-то в этот период чувствует себя прекрасно и готов трудиться, особенно если работа – это не просто способ заработать деньги, а любимое дело».

Финансовый вопрос

Необходимость введения меры подтверждает и Регина Домашкина, послеродовая доула, перинатальный психолог. Она ведет в Пскове курс по подготовке к родам и родительству, а потому непосредственно знает о состоянии будущих мам.

«Забота о женщине в период вынашивания малыша очень актуальна. Считаю, что такая мера поддержки лишней не будет, потому что некоторым мамам во время беременности, действительно, из-за токсикоза физически тяжело выполнять трудовые обязанности, - делится Регина Домашкина наблюдениями. - Очень хочется, чтобы это достойно оплачивалось, чтобы будущая мама чувствовала себя спокойно и безопасно».

Как дело с оплатой обстоит сейчас? Цифры Псковской Ленте Новостей предоставило региональное отделение Социального фонда России.

1904 пособия по беременности и родам было выплачено псковским мамам в прошлом году. Пособие выплачивается застрахованной женщине, то есть работающей, и составляет 100% от среднего заработка за определенный период. В декрет женщина уходит за 70 дней до предполагаемой даты родов (или за 84 дня в случае многоплодной беременности), к ним добавляется еще 70 дней после родов (или 86 в случае осложненных родов, или 110 дней в случае рождения более, чем одного ребенка). С начала этого года минимально за весь период, например, при беременности без осложнений женщина получает 88 565,40 рублей, максимально – 565 562,20 рублей. Точная сумма зависит от заработка и находится между двумя этими показателями.

То есть более ранний выход женщин в декрет будет означать для государства существенные расходы. Женщина финансово никак не выиграет, зарплату от работодателя заменят выплаты из фонда, а вот государству придется выделять средства на более раннее начало выплаты пособия.

К тому же, мера поддержки может способствовать еще большему снижению акций специалисток на рынке труда. Несмотря на то, что пособие выплачивает СФР, уже сейчас часть руководителей с неохотой берет на работу молодых женщин, предполагая, что вскоре последует уход в декрет с необходимостью искать замену. В логике подобных работодателей, с введением раннего декрета второго сотрудника придется привлекать почти сразу после приема на работу первого. Получается, что государству до введения меры необходимо будет подумать не только над финансовыми аспектами, но и над механизмами поддержки женщин на рынке труда еще до наступления беременности.

Камни под околоплодными водами

Насколько ранний выход в декрет оправдан с медицинской точки зрения? Акушер-гинеколог Псковского перинатального центра Алена Чуйкова приветствует исходящую из Госдумы инициативу, но видит в ней подводные камни.

«В начале беременности, - объясняет доктор, - женщина ощущает изменения в своем организме, ей необходимо адаптироваться к новому состоянию. Все переносят его по-разному. Тот же токсикоз у кого-то протекает легко, а у кого-то это длительный и тяжелый период. Получив возможность поставить трудовую деятельность на паузу, женщина спокойнее войдет в основной триместр. На работе много стрессов, могут быть нервные срывы, многие профессии связаны с повышенной физической нагрузкой, в частности, с длительным пребыванием в вертикальном положении. Считаю, что новый законопроект – очень хорошая идея, нашим женщинам нужна поддержка».

В то же время гинеколог делает акцент на том, что беременной женщине необходима ежедневная физическая активность. Ее отсутствие ведет к нарушению жирового обмена, повышению артериального давления, тахикардии. Все это осложняет течение беременности. В случае раннего декрета велик риск того, что будущие мамы, в особенности первых детей, лягут дома на диване.

«Мы знаем, что занятия платные и стоят дорого. Далеко не все могут себе позволить абонемент за несколько тысяч в месяц. К раннему декрету нужно добавить обязательные физические занятия, – считает Алена Чуйкова. - Организовать их при женской консультации или выдавать бесплатные сертификаты в спортзал и бассейн».

Получается, что законодательная инициатива о предоставлении женщинам возможности выхода в отпуск по беременности с первого триместра вызывает горячую поддержку всех, кого затрагивает. В первую очередь, мам. Однако законодателям необходимо учесть несколько нюансов. В частности, ранний декрет должен быть правом, а не обязанностью беременной. Но самое главное, его введение повлечет громадные расходы государства. Мера, вероятно, будет способствовать выбору части женщин в пользу материнства. Но готов ли бюджет на деле к масштабным тратам во имя демографии? Пожалуй, это главный вопрос.

Юлия Магера