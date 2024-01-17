Общество

Около 2 тысяч человек готовы присоединиться к псковской «Дружине»

К автономной некоммерческой организации «Отряд содействия обороне и безопасности "Дружина"» готовы присоединиться порядка 2 тысяч участников. Об этом директор организации Михаил Герасимов рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы охватили все 26 районов. Два городских округа и 24 муниципальных округа. У нас создано 11 филиалов, в некоторые из них входит по 3-4 района. В настоящее время люди постоянно к нам обращаются, порядка 2 тысяч уже заявили о желании присоединиться и готовы с нами работать», – рассказал Михаил Герасимов.

Он добавил, что на данном этапе «Дружины» всего один критерий отбора: человек должен быть старше 18 лет. Хорошая физическая форма приветствуется, но организация готова работать со всеми.