Общество

Уникальные цифровые проекты представила Псковская область на выставке «Россия»

Псковская область на выставке-форуме «Россия» в День цифровизации представила три флагманские информационные системы, которые разработаны на территории региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В настоящее время на выставке идет отраслевой марафон, где каждый день посвящен новой сфере российской экономики. «Речь идет о программах "Социальный комплекс" и "Цифровое образование Псковской области", а также системе видеонаблюдения и дистанционного мониторинга лесных пожаров "Лесохранитель". Все три системы апробированы в Псковской области, эффективно работают в регионе уже более 10 лет и успешно внедряются в другие субъекты России. При этом первый комплекс стал единым цифровым стандартом информационной системы в области образования, а третий работает уже в 50 регионах нашей страны. Основной особенностью псковских информационных систем является то, что они основаны исключительно на отечественном программном обеспечении и полностью соответствуют требованиям импортозамещения», — обратил внимание начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

Цифровые программы в сфере социального обеспечения и образования Псковской области сейчас особенно актуальны на территориях новых субъектов РФ, и внедрение уже проводится.

Специалисты отраслей из новых субъектов прошли обучение по работе в комплексах на территории Псковской области. Кроме того, псковские специалисты выезжали в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области для консультаций на местах.

Благодаря «Социальному комплексу», который позволяет обеспечить администрирование всех платежей для социально незащищенных категорий граждан, в Херсонской области создано порядка 160 рабочих мест. Более 72 тыс. гражданам назначены единовременные и ежемесячные выплаты. В ЛНР выплаты назначены более чем 50 тыс. человек. В двух регионах большинство граждан их уже получили.

Программа цифрового образования призвана консолидировать многоступенчатую систему образования, а также ключевые процессы по оценке качества мероприятий отрасли. Этот сервис сейчас также работает на новых территориях России.

Псковские специалисты помогают коллегам наладить процессы планирования, проведения и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ, наполнение витрин данных на едином портале Госуслуг информацией для учащихся, родителей и педагогов.

Добавим, в рамках Дня цифровизации на Международной выставке-форуме «Россия» регионы представили свои разработки в области IT-технологий и программного обеспечения. Также прошли многочисленные мероприятия деловой программы, среди которых пленарная сессия «IT, телеком, интернет: как национальные лидера развиваются сами и развивают отрасль», экспертные панели на темы развития бизнеса в сфере информтехнологий и продвижения мобильных приложений, а также различные дискуссии. На площадках работали представители профильного министерства, а также федеральные эксперты в области IT, телекоммуникаций и связи.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена стендом в павильоне № 75. День региона в Москве на ВДНХ прошел 20 декабря.