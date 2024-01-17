Общество

Псковский вездеход «Тактик» покорил участников выставки «Россия» в День машиностроения

Презентация региональной разработки — вездехода «Тактик» стала ключевым мероприятием псковского стенда в День машиностроения, который проходит в четверг, 18 января, в рамках отраслевого марафона на выставке «Россия». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Тактик» — это уникальная региональная разработка компании «Азимут». Предприятие проектирует, конструирует и производит не имеющий в мире аналогов вездеход. Машина создана с использованием импортозамещающих технологий и материалов.

Вездеход подходит для любых грунтов, может перевозить пассажиров и грузы даже по самому труднопроходимому рельефу. Машина способна преодолевать и водные преграды. Модульность конструкции предназначена под разные задачи, установку различного навесного оборудования.

Напомним, что «Тактик» стал одним из главных открытий Петербургского международного экономического форума, привлек внимание его многочисленных участников.

В День машиностроения участники выставки «Россия» обмениваются лучшими практиками, знаниями и достижениями. Флагманы отрасли стали спикерами пленарной сессии «Промышленный суверенитет — основы экономики будущего». Работа экспертных площадок посвящена сельскохозяйственному, транспортному и энергетическому машиностроению, а также станкостроению и роботостроению.

Напомним, что международная выставка-форум «Россия» организована по решению президента РФ. Грандиозное событие, развернувшееся на площадях Выставки достижений народного хозяйства в Москве, представляет все 89 регионов страны, а также федеральные Министерства и крупные корпорации. Псковская область представлена стендом в павильоне № 75. День региона в Москве на ВДНХ прошел 20 декабря.