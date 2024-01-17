Общество

Количество пиратского контента в сети выросло вдвое в 2023 году

Роскомнадзор заблокировал более 1 млн ссылок с пиратским контентом по итогам 2023 года, а это в два раза больше, чем в 2022 году, сообщили «Известиям» в федеральной службе.

«Роскомнадзор в связи с неудалением информации, распространяемой в сети с нарушением авторских или смежных прав, ограничил доступ или заблокировал в 2022 году 485 тыс. пиратского контента, в прошлом году было заблокировано более миллиона единиц контента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время для владельцев ресурсов не установлена административная ответственность за неудаление объектов авторских и смежных прав. При этом к владельцу сайта по решению суда могут быть применены меры гражданско-правовой ответственности за незаконное использование им объектов авторских и смежных прав.

По словам президента антипиратской ассоциации «Русский щит» Юрия Злобина, нелегальный контент будет расти и дальше, если крупные западные правообладатели будут продолжать некорректно относиться к российскому пользователю.