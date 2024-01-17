Общество

Материалы по семейной истории предложили включить в школьную программу

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко направила депутатский запрос на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова с просьбой включить в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» материалы, помогающие в изучении семейной истории.

«Направила депутатский запрос министру просвещения РФ Сергею Кравцову. Прошу включить в "Разговоры о важном" материалы, которые помогут изучить семейную историю», - написала она в своём Telegram-канале.

Она отметила, что для популяризации семейных ценностей в Год семьи необходимо вовлечь подрастающее поколение в изучение истории своих предков - это поможет укрепить связь между поколениями, пишет РИА Новости.