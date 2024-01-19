Общество

Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городах

Росавиация рассматривает вопрос использования беспилотников в городской среде, но для запуска таких устройств необходимо обеспечить безопасность граждан, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров в рамках форума-выставки «Россия».

«У нас есть действительно и рассматриваются в настоящее время вопросы использования беспилотников в городской среде... Мы очень тонко и аккуратно к этому вопросу подходим, потому что пустить беспилотник, особенно тяжелый беспилотник, в городскую среду это, конечно, нужно быть уверенным в первую очередь в его надежности», - сказал Ядров.

Он подчеркнул, что в городе однозначно должны использоваться только сертифицированные беспилотники. Кроме того, на первом этапе необходимо проложить маршруты, чтобы устройства не летали, например, над парками, школами и детскими садами, пишет РИА Новости.

«Конечно, это придет. И будет доставка малых грузов, наверное, маркетплейсы очень это будут активно развивать, доставлять медикаменты. Может, когда-то будет доставка еды, как сейчас это делают курьеры… Но в текущей ситуации и в текущем состоянии эта новая развивающаяся отрасль... Это, конечно, пока преждевременно», - заключил Ядров.