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Общество

Сотрудник Центра «Воин», участник СВО Ключко стал доверенным лицом Путина

19.01.2024 18:27|Псков

Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», участник спецоперации Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области, сообщили в пресс-службе центра.

«Сотрудник псковского регионального отделения Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи "Воин", ветеран боевых действий Андрей Ключко стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина в Псковской области, является одним из сопредседателей регионального избирательного штаба», - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе центра, Ключко участвовал в специальной военной операции и является кавалером ордена Мужества, пишет РИА Новости.

«В инициативной группе по выдвижению Владимира Владимировича много участников СВО, военкоров. Они как никто другой понимают, как важно сейчас России выстоять и победить тех, кто пытается сделать её покорной и зависимой от чужой воли», - приводятся в сообщении слова Ключко.

Отмечается, что в список доверенных лиц Владимира Путина на выборах главы государства вошли известные военные, ученые, врачи, народные артисты и прославленные спортсмены. Всего 346 человек.

«Центр "Воин" – это команда Путина. То, что один из наших коллег стал доверенным лицом Владимира Владимировича, – большая честь для всего коллектива. Мы единодушно поддерживаем кандидатуру действующего президента на предстоящих выборах и считаем, что только он продолжит вести Россию по пути устойчивого развития», – цитирует пресс-служба директора центра «Воин» Николая Язынина.

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» создан по поручению президента РФ Владимира Путина с целью воспитать новое поколение патриотов и защитников России. Первые 12 региональных отделений открылись в мае 2023 года. Обучение курсантов центра «Воин» проходит по нескольким направлениям: основы национальной безопасности РФ, огневая подготовка, тактическая и инженерная подготовка, организация связи, основы пилотирования БПЛА, тактическая медицина и спортивно-тактические игры.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.

На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

Выдвиженцы от непарламентских политических партий – Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиpидова должны до 31 января представить не менее 100 тысяч.

Самовыдвиженцам – Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей

ЦИК должен принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

Источник: Псковская Лента Новостей
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