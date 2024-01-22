Общество

Риски от внедрения искусственного интеллекта предлагают страховать

До сих пор разработчики технологий с применением искусственного интеллекта страховали риски от своих изобретений по желанию. Сделать это обязательным условием для внедрения разных технических новинок предложили в кабмине. Такой законопроект внесли в Госдуму в декабре прошлого года. В феврале документ рассмотрят в приоритетном порядке, сообщили в аппарате комитета палаты по экономической политике, на который и расписан документ.

В декабре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы освободил из СИЗО ученого Александра Цветкова. Ранее он был задержан в аэропорту Домодедово по делу об убийствах 20-летней давности.

Обвинение против Цветкова выдвинули на основании фоторобота, который по оценкам системы видеонаблюдения, созданной на основе искусственного интеллекта, на 55 процентов совпал с портретом убийцы.

Институт, где работал ученый, представил подтверждение, что во время преступлений он был в командировках в разных регионах страны. Несмотря на это, Александр Цветков провел в СИЗО около десяти месяцев. Дело сдвинулось только после вмешательства Совета по правам человека, представители которого в поисках правды обратились лично к главе государства, сообщал в декабре ТАСС.

Из-за ошибок искусственного интеллекта страдают не только россияне. Так, в начале того же 2023 года запутавшийся в жизни бельгиец решил обсудить свои проблемы с чат-ботом «Элизой», аналогом российских виртуальных помощников «Алисы» и «Маруси».

Из восстановленной переписки следует, что больше всего бельгийца беспокоили темы защиты окружающей среды и надвигающейся экологической катастрофы. Общение с «Элизой» только усугубило эти страхи. В результате бельгиец покончил с собой.

Чат-бот даже не попытался остановить собеседника, когда тот накануне смерти сообщил ему о своих планах. Напротив, последним сообщением, которое отправила «Элиза» было: «Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах», сообщало ранее РИА Новости.

Искусственный интеллект сегодня активно проникает в различные сферы жизни, особенно в повседневность жителей больших городов и агломераций. Это и умные светофоры, и регуляторы потока общественного транспорта, и терминалы оплаты по улыбке, перечислил в беседе с «Парламентской газетой» зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

«Есть мнение, что развитие искусственного интеллекта может привести к четвертой промышленной революции, что, в свою очередь, изменит мир до неузнаваемости, — сказал депутат. — Возможно, мы действительно должны чуть замедлиться с развитием и внедрением искусственного интеллекта и уж точно защитить наших граждан».

Именно на это и направлен правительственный законопроект, отметил Алтухов. Его главная новация — страхование ответственности в сфере разработок с участием искусственного интеллекта. Сейчас производители страхуют риски для здоровья и жизни граждан добровольно. В будущем страховку предлагают сделать обязательной.

Это позволит минимизировать риски для граждан, а в случае возникновения внештатных ситуаций компенсировать ущерб, полагает депутат: «Например, при разработках программ для автомобилей без водителей нужно будет обязательно страховать не только автомобиль, но и ответственность разработчика в случае, если что-то пойдет не так».

Также согласно законопроекту, разбираться таких в ситуациях будут комиссии по выявлению обстоятельств, в результате которых был причинен вред. Порядок их работы в случае экспериментов на финансовом рынке определит Центробанк, а в сельском хозяйстве, промышленности и других отраслях — профильные министерства.

Документ вносит поправки в Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации», который приняли еще в 2020 году. Согласно данным системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы, законопроект планируют рассмотреть уже в феврале 2024 года. Эту информацию подтвердили и в аппарате комитета Госдумы по экономической политике, на который и расписан документ.

Всего в портфеле комитета на весеннюю сессию 31 законопроект, в том числе «О развитии креативных индустрий», «О регулировании правоотношений в сфере использования технологий, созданных с применением искусственного интеллекта, изменения в Закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций», «О регулировании рынка подакцизных товаров, а также законопроекты о «наливайках» и об ужесточении продажи вейпов, сообщается на странице комитета на сайте Госдумы.