Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
«обратный отсчет» с губернатором
влиятельная сотня
как пользоваться газом
«Академия Слуха» подарки 1+1
«Истфакт»: Малый Сталинград
2023 полититоги
коронные фразы
новое поколение сето
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
«Зенча-Псков» кто там?
Псков кофейни и пекарни
Два хита псковской кухни
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 22.01.2024 17:010 Паническая атака 23.01.2024 10:390 Новогодние украшения начали демонтировать в Великих Луках 23.01.2024 10:101 Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи 23.01.2024 09:320 Дознаватели МЧС России возбудили порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров за год 23.01.2024 09:150 Обращения граждан через соцсети хотят отрегулировать 23.01.2024 09:000 Умеренная магнитная буря начнется утром 23 января и продлится не более суток - астрофизик
 
 
 
Самое популярное 16.01.2024 07:181 Хвостатый «талисман Идрицы» отравили и выбросили на помойку 17.01.2024 22:201 Отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области 19.01.2024 14:530 Грузовик опрокинулся на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 19.01.2024 18:352 Экс-декану филиала ПсковГУ вынесен обвинительный приговор по делу о коррупции 19.01.2024 14:200 Интерактив: Неравноценная курица
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Обращения граждан через соцсети хотят отрегулировать

23.01.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Все ведомства, включая правоохранительные и финансовые органы, планируют подключить к единому окну для жалоб граждан, которое появилось на портале госуслуг. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. Кроме того, по мнению депутата, стоит ограничить список вопросов, которые госслужащие обязаны рассматривать, если человек пожаловался на что-то, не указав свои данные.

С 1 сентября прошлого года вступил в силу закон, который позволяет отправлять обращения в госорганы через портал госуслуг и там же получать ответы на них. Все ведомства — федеральные, региональные и муниципальные — должны подключиться к системе до 1 января 2025 года. Это нужно, чтобы упростить работу, так как не придется проверять данные заявителя — он уже будет идентифицирован, пояснила Ольга Тимофеева в пресс-центре «Парламентской газеты».

Пока же путь к ответу бывает долог. «Я только что разговаривала с молодым человеком, который находится в екатеринбургском госпитале и говорит, что ему не выдали справку о ранении, а значит, ему не положена президентская выплата. Он несколько месяцев назад написал запрос в профильные ведомства и до сих пор не получил ответа. А как же месячный срок, установленный для ответов на обращения граждан?» — привела пример депутат. Могут тянуть и с решением других вопросов, например об услугах ЖКХ. К тому же нередко люди, не зная, куда стучаться, пишут сразу всем — мэру, губернатору, прокурору, местному, краевому и федеральному депутату. Если же человек отправит обращение через портал, больше шансов, что оно поступит именно тому адресату, который занимается конкретной темой. Так что единое «жалобное» окно должно упростить задачу и людям, которые приходят к властям со своими проблемами, и ведомствам, которые получают вал обращений, считает парламентарий.

Пока далеко не все органы власти подключились к системе. «Когда я зашла на портал, не смогла отправить обращение в орган власти, который мне был нужен», — сказала Тимофеева. Она запросила в Минцифры, когда система заработает в полном объеме и к ней подключатся все правоохранительные органы и Центробанк, куда обращаются, столкнувшись с финансовым мошенничеством. По закону это должно случиться меньше чем через год, и надо понять, успеют ли ведомства уложиться в срок.

Кстати, было несколько законопроектов, в которых предлагали сократить время на ответ с 30 до 14 дней, а в особых случаях и до трех-пяти дней, напомнила Тимофеева. Это обсудили с экспертами и представителями ведомств, куда чаще всего поступают обращения и жалобы, включая прокуратуру. И пришли к выводу, что месяц — это разумный срок, чтобы собрать информацию и дать реальный ответ, а не отписку. «Когда ко мне обращаются мамы военнослужащих, сами ребята, которые находятся в госпитале, приходится запрашивать много данных, общаться сразу с несколькими ведомствами, чтобы решить ту или иную проблему. Это не сделать за несколько дней», — сказала депутат.

А вот внутренние регламенты ведомств могут предусматривать, что отдельные обращения должны рассматривать в первоочередном порядке. Так, в Генпрокуратуре обязаны немедленно отвечать ветеранам Великой Отечественной войны.

Должны оставаться и другие варианты обратиться в органы власти, считает Тимофеева. По закону об обращении граждан сделать это можно лично, письменно или онлайн. В электронном письме должны быть фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты гражданина. В письменном обращении — те же данные, а также личная подпись и дата.

В ближайшее время в комитете обсудят, как отрегулировать работу с вопросами людей в соцсетях. Сейчас свои страницы есть почти у каждого главы города, региона, ведомства. Но нигде не написано, обязаны ли они отвечать подписчикам. То же касается комментариев на сайтах, например, городских администраций. «У нас было несколько законопроектов на эту тему, но нам, к сожалению, пришлось их отклонить из-за того, что они были не проработаны», — рассказала Ольга Тимофеева. Но в ближайшие год-два законодательство в этой сфере все равно будет меняться, потому что меняется сама жизнь, считает она.

Но уже, не дожидаясь закона, чиновники стараются отвечать на вопросы: «Руководитель понимает, что, если у него на странице крик души, все его читают, а он ничего не отвечает, пострадает его репутация», — сказала Тимофеева. Поэтому надо, чтобы у людей было как можно больше возможностей обратиться к властям. Кроме того, можно было бы очертить круг вопросов, которые власти должны рассматривать, если поступило анонимное обращение.

Госслужащих порой заваливают ворохом анонимок, в которых нет четкого изложения сути дела, и ответить на них очень сложно, пояснила Тимофеева. В Госдуме такое тоже бывало. По мнению депутата, на анонимки нужно отвечать, если, например, судя по сообщению, есть угроза жизни, здоровью людей или террористического акта. А если в подъезде плохо подметают пол или кому-то мешает дерево во дворе, это не повод рассылать анонимку по всем ведомствам. Достаточно исчерпывающего обращения, которое отправят именно туда, где обязаны заниматься этим вопросом.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Тревожит ли вас геополитическая обстановка в мире?
В опросе приняло участие 65 человек
23.01.2024, 10:420 Успенский собор Святогорского монастыря хотят отреставрировать до конца года 23.01.2024, 10:400 Кровля жилого дома сгорела в островской деревне Беляево 23.01.2024, 10:390 Новогодние украшения начали демонтировать в Великих Луках 23.01.2024, 10:270 О ситуации с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и корью расскажет Елена Припутенко в эфире «ПЛН FM»
23.01.2024, 10:250 Иностранца заключили под стражу в Псковской области по подозрению в незаконном транзите граждан Индии 23.01.2024, 10:101 Путин подписал указ, устанавливающий статус многодетной семьи 23.01.2024, 10:050 Два ДТП произошло за год на переездах РЖД в Псковской области 23.01.2024, 09:540 Офис и комната отдыха горели в Псковском районе
23.01.2024, 09:410 Пскович попался на краже алкоголя в гипермаркете 23.01.2024, 09:320 Дознаватели МЧС России возбудили порядка тысячи уголовных дел по фактам пожаров за год 23.01.2024, 09:220 Псковский футболист, тренер и судья Валерий Шашнин отмечает день рождения 23.01.2024, 09:150 Обращения граждан через соцсети хотят отрегулировать
23.01.2024, 09:000 Умеренная магнитная буря начнется утром 23 января и продлится не более суток - астрофизик 23.01.2024, 08:450 Интернет-сервисы обяжут предупреждать россиян о списаниях платы по подпискам 23.01.2024, 08:300 Детсады, колледжи и вузы обяжут повесить флаг России на зданиях 23.01.2024, 08:110 Почему нельзя лечить ячмень самостоятельно, объяснил врач
23.01.2024, 07:541 Кому повысят пенсии с 1 февраля, уточнил экономист 23.01.2024, 07:350 Об опасности света от смартфонов предупредили ученые 23.01.2024, 07:190 В Петербурге умер вокалист группы Markscheider Kunst Ефременко 23.01.2024, 07:000 Риски от внедрения искусственного интеллекта предлагают страховать
22.01.2024, 22:000 С работой эксперта-криминалиста познакомились псковские школьники 22.01.2024, 21:550 Опасный участок с колеей на улице Николая Васильева в Пскове исправит подрядчик 22.01.2024, 21:501 Ушел из жизни бывший декан Псковского политехнического института 22.01.2024, 21:401 Чуйченко заявил об увеличении суммы взысканных приставами в 2023 году алиментов на 40%
22.01.2024, 21:350 В Пскове на Рижском проспекте водитель автомашины снес зеркало пассажирскому автобусу 22.01.2024, 21:300 На 7 млн рублей оштрафовали подрядчика, сорвавшего сроки строительства Центра культурного развития в Лядах 22.01.2024, 21:200 Именитого композитора будут чествовать в Пскове 24 января 22.01.2024, 21:000 О связи депрессии и ожирения рассказали россиянам 
22.01.2024, 20:400 Усиление конкуренции компаний за кадры прогнозируют в России 22.01.2024, 20:235 Сергей Грахов: Массовых завалов мусора в Пскове уже нет 22.01.2024, 20:200 Методам профилактики учат волонтеров антинаркотического добровольчества в Псковской области 22.01.2024, 20:100 День студента отметят в Псковском музее-заповеднике 25 января
22.01.2024, 20:000 Неделя правовой грамотности началась в Пскове 22.01.2024, 19:520 О сроках подачи отчетности в налоговые органы напомнили псковичам 22.01.2024, 19:402 В России предрекли снижение цен на автомобили 2023 и 2022 года выпуска 22.01.2024, 19:310 Псковские музыкальные традиции представила семья Герасимовых на форуме «Родные - Любимые»
22.01.2024, 19:200 «Студенческая спортивная ночь» пройдёт в Великих Луках 22.01.2024, 19:110 Фокус на яйца: проверяем цены в псковских магазинах 22.01.2024, 19:100 Региональную поддержку на реализацию соцпроектов получит 21 НКО 22.01.2024, 19:000 Как ставят на ноги раненых с тяжелыми повреждениями мозга, рассказали эксперты
22.01.2024, 18:532 Число обращений за реструктуризацией кредитов в Сбере сократилось на 36% 22.01.2024, 18:450 Псковичка борется за победу в премии «Мой ласковый и нужный зверь» 22.01.2024, 18:430 Осуществилась мечта юной печерянки отправиться на конную прогулку 22.01.2024, 18:310 Водонапорную башню в Печорах вернули в муниципальную собственность
22.01.2024, 18:270 Вакансия слесаря по ремонту оборудования открыта в Порховском районе 22.01.2024, 18:180 Рейтингомер: дело на 640 млн, хитрая арифметика госмедиахолдинга и 100-летие смерти Ленина. ВИДЕО 22.01.2024, 18:160 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 января 22.01.2024, 18:150 Псковский музей-заповедник создал канал на Rutube
22.01.2024, 18:000 Ведется прием заявок на конкурс спортивных проектов «Ты в игре» 22.01.2024, 17:530 Рейтингомер: дело на 640 млн, хитрая арифметика госмедиахолдинга и 100-летие смерти Ленина 22.01.2024, 17:500 Почти 150 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю 22.01.2024, 17:490 Псковский ветеран представит регион в Петербурге на мероприятиях в честь полного снятия блокады Ленинграда
22.01.2024, 17:440 Меры защиты подростков от вовлечения в диверсии намерены подготовить Минцифры и МВД 22.01.2024, 17:400 В фиктивной регистрации граждан подозревают жительницу Псковского района 22.01.2024, 17:390 Крещенские купания: куда окунались псковские ВИПы 22.01.2024, 17:380 Управделами президента расширит перечень моделей отечественных автомобилей для чиновников и депутатов
22.01.2024, 17:330 Отделение хирургии ремонтируют в псковской областной больнице 22.01.2024, 17:300 Псковский спортклуб проводит подготовку к всероссийским онлайн-играм ГТО 22.01.2024, 17:270 13 миллионов поддержки: за что псковские НКО получили президентские гранты 22.01.2024, 17:260 Штамп «апостиль» в псковских ЗАГСах за год проставили менее 500 раз
22.01.2024, 17:200 Выставка живописи «Мой заброшенный сад» откроется в Пскове 22.01.2024, 17:160 Опрос ПЛН-ТВ: Знают ли псковичи, какие выборы пройдут в марте? 22.01.2024, 17:150 Оттепель ожидается в Псковской области 23 января 22.01.2024, 17:100 Мошенники получили доступ к личным кабинетам псковичей на «Госуслугах»
22.01.2024, 17:010 Паническая атака 22.01.2024, 17:000 Единое пособие в повышенном размере получают псковские семьи с января  22.01.2024, 16:480 Проверку по факту гибели 77-летнего мужчины при пожаре проводят в Локнянском районе 22.01.2024, 16:460 Съемки программы «Поехали!» завершаются в Псковской области
22.01.2024, 16:440 Ушла из жизни великолукский врач-неонатолог Элла Базиновская 22.01.2024, 16:370 За создание сурдологических центров в регионах выступили депутаты Госдумы 22.01.2024, 16:340 Акция «Студенческий десант» началась в Псковской области  22.01.2024, 16:300 Предпринимателям Пскова расскажут об эффективной цифровизации бизнеса
22.01.2024, 16:210 Детские новогодние мечты исполнил Борис Елкин 22.01.2024, 16:090 «ГорДозор»: Полезный выпуск. ВИДЕО 22.01.2024, 16:060 Пропавший в Великих Луках пенсионер отправился искать могилу сына 22.01.2024, 16:030 «Ростелеком» улучшил качество связи благодаря замене оборудования в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru