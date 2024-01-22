Общество

Обращения граждан через соцсети хотят отрегулировать

Все ведомства, включая правоохранительные и финансовые органы, планируют подключить к единому окну для жалоб граждан, которое появилось на портале госуслуг. Об этом рассказала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева. Кроме того, по мнению депутата, стоит ограничить список вопросов, которые госслужащие обязаны рассматривать, если человек пожаловался на что-то, не указав свои данные.

С 1 сентября прошлого года вступил в силу закон, который позволяет отправлять обращения в госорганы через портал госуслуг и там же получать ответы на них. Все ведомства — федеральные, региональные и муниципальные — должны подключиться к системе до 1 января 2025 года. Это нужно, чтобы упростить работу, так как не придется проверять данные заявителя — он уже будет идентифицирован, пояснила Ольга Тимофеева в пресс-центре «Парламентской газеты».

Пока же путь к ответу бывает долог. «Я только что разговаривала с молодым человеком, который находится в екатеринбургском госпитале и говорит, что ему не выдали справку о ранении, а значит, ему не положена президентская выплата. Он несколько месяцев назад написал запрос в профильные ведомства и до сих пор не получил ответа. А как же месячный срок, установленный для ответов на обращения граждан?» — привела пример депутат. Могут тянуть и с решением других вопросов, например об услугах ЖКХ. К тому же нередко люди, не зная, куда стучаться, пишут сразу всем — мэру, губернатору, прокурору, местному, краевому и федеральному депутату. Если же человек отправит обращение через портал, больше шансов, что оно поступит именно тому адресату, который занимается конкретной темой. Так что единое «жалобное» окно должно упростить задачу и людям, которые приходят к властям со своими проблемами, и ведомствам, которые получают вал обращений, считает парламентарий.

Пока далеко не все органы власти подключились к системе. «Когда я зашла на портал, не смогла отправить обращение в орган власти, который мне был нужен», — сказала Тимофеева. Она запросила в Минцифры, когда система заработает в полном объеме и к ней подключатся все правоохранительные органы и Центробанк, куда обращаются, столкнувшись с финансовым мошенничеством. По закону это должно случиться меньше чем через год, и надо понять, успеют ли ведомства уложиться в срок.

Кстати, было несколько законопроектов, в которых предлагали сократить время на ответ с 30 до 14 дней, а в особых случаях и до трех-пяти дней, напомнила Тимофеева. Это обсудили с экспертами и представителями ведомств, куда чаще всего поступают обращения и жалобы, включая прокуратуру. И пришли к выводу, что месяц — это разумный срок, чтобы собрать информацию и дать реальный ответ, а не отписку. «Когда ко мне обращаются мамы военнослужащих, сами ребята, которые находятся в госпитале, приходится запрашивать много данных, общаться сразу с несколькими ведомствами, чтобы решить ту или иную проблему. Это не сделать за несколько дней», — сказала депутат.

А вот внутренние регламенты ведомств могут предусматривать, что отдельные обращения должны рассматривать в первоочередном порядке. Так, в Генпрокуратуре обязаны немедленно отвечать ветеранам Великой Отечественной войны.

Должны оставаться и другие варианты обратиться в органы власти, считает Тимофеева. По закону об обращении граждан сделать это можно лично, письменно или онлайн. В электронном письме должны быть фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты гражданина. В письменном обращении — те же данные, а также личная подпись и дата.

В ближайшее время в комитете обсудят, как отрегулировать работу с вопросами людей в соцсетях. Сейчас свои страницы есть почти у каждого главы города, региона, ведомства. Но нигде не написано, обязаны ли они отвечать подписчикам. То же касается комментариев на сайтах, например, городских администраций. «У нас было несколько законопроектов на эту тему, но нам, к сожалению, пришлось их отклонить из-за того, что они были не проработаны», — рассказала Ольга Тимофеева. Но в ближайшие год-два законодательство в этой сфере все равно будет меняться, потому что меняется сама жизнь, считает она.

Но уже, не дожидаясь закона, чиновники стараются отвечать на вопросы: «Руководитель понимает, что, если у него на странице крик души, все его читают, а он ничего не отвечает, пострадает его репутация», — сказала Тимофеева. Поэтому надо, чтобы у людей было как можно больше возможностей обратиться к властям. Кроме того, можно было бы очертить круг вопросов, которые власти должны рассматривать, если поступило анонимное обращение.

Госслужащих порой заваливают ворохом анонимок, в которых нет четкого изложения сути дела, и ответить на них очень сложно, пояснила Тимофеева. В Госдуме такое тоже бывало. По мнению депутата, на анонимки нужно отвечать, если, например, судя по сообщению, есть угроза жизни, здоровью людей или террористического акта. А если в подъезде плохо подметают пол или кому-то мешает дерево во дворе, это не повод рассылать анонимку по всем ведомствам. Достаточно исчерпывающего обращения, которое отправят именно туда, где обязаны заниматься этим вопросом.