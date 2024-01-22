Общество

Почему нельзя лечить ячмень самостоятельно, объяснил врач

Многие не считают ячмень серьезным заболеванием и пытаются лечить его самостоятельно, однако это может приводить к неприятным последствиям, предупредил доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, хирург, профессор Вячеслав Куренков. По его словам, появление очага воспаления на веке может свидетельствовать о снижении иммунитета или патологии желудочно-кишечного тракта.

«Ячмень – это не самостоятельное заболевание. Обычно он появляется при снижении иммунитета, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. С другой стороны, ячмень случается на фоне патологических состояний края век – там, где располагаются мейбомиевы железы (выделяют жировой секрет, увлажняющий веки, – ред.), которые при этом плохо функционируют», – отметил Вячеслав Куренков в интервью радио Sputnik.

При правильном лечении от ячменя можно избавиться достаточно быстро, продолжил офтальмолог.

«Нужно обратиться к врачу, чтобы пройти правильное лечение, чтобы не было повторных ячменей, чтобы веки восстановились и функционировали правильно. Веки входят в состав железистой системы, которая обеспечивает жизнедеятельность глаза. Поверхность глаза должна быть увлажнена, состав слезы тоже особым образом формируется, и разные типы желез там очень нужны. Если обратиться к врачу при появлении первых симптомов болезни, можно будет применить специальное физиотерапевтическое оборудование и избавиться от ячменя буквально за два-три дня", – уверен Вячеслав Куренков.

Между тем самолечение может привести к серьезному повреждению тканей век, добавил он.

«При лечении ячменя дома может усилиться воспаление и образоваться целая градина 0,5 см в диаметре. Также может расплавиться от воспаления ткань, и тогда придется ставить дренажи для того, чтобы очистить рану и заживить ее вторичным натяжением. Но после этого останется рубец на веке, и он может повлиять на функциональное состояние придаточного аппарата глаза», – предостерег Вячеслав Куренков.