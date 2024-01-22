Общество

Об опасности света от смартфонов предупредили ученые

Ученые ТМУ в составе исследовательского коллектива доказали, что воздействие синего света на глаза в позднее время суток повышает вероятность ожирения. По словам авторов работы, излучение синей части спектра из любых источников света – экранов электронных устройств (смартфонов, ноутбуков, телевизоров) или из окон – может приводить к нарушениям метаболизма. Результаты представлены в Biology.

Свет синей части спектра препятствует выработке гормона мелатонина, который играет важнейшую роль в регулировании циклов суточной активности (циркадных ритмов) всех живых существ, рассказали эксперты Тюменского медицинского университета (ТМУ).

Они объяснили, что при таком избыточном воздействии страдает не только режим сна, но и метаболизм, причем ответная реакция организма определяется разными вариантами гена рецептора мелатонина MTNR1B. Наиболее чувствителен к синему свету метаболизм людей, имеющих в генотипе вариант гена рецептора мелатонина MTNR1B rs10830963. По статистике, их около половины от общего числа жителей Земли.

Кроме того, оказалось, что у носителей данного гена при повышении индекса массы тела изменяются суточная температурная динамика и среднесуточный уровень температуры, рассказали в ТМУ.

При разработке нового инструмента для оценки тяжести воздействия синего света на человеческий организм ученые ТМУ и других отечественных институтов установили, что что даже малое количество синего света из любого источника между 21:30 и 01:00 (период наиболее активной продукции мелатонина) взаимосвязано с повышенным индексом массы тела, пишет РИА Новости.

В исследовании участвовали жители Арктической зоны — Салехарда, Аксарки и Нового Уренгоя на Ямале. В течение недели они носили актиметры – приборы, позволяющие отследить качество сна, уровень активности и другие параметры жизнедеятельности организма. Приборы также регистрировали в режиме 24/7 полученный свет с учетом разного диапазона (красный-зеленый-синий), рассказал заведующий лабораторией хронобиологии и хрономедицины Университетского НИИ биомедицинских технологий, профессор кафедры биологии ТМУ Денис Губин.

«На основании полученных данных мы рекомендуем после 21 часа включать фильтр синего света на смартфонах, компьютерах и любых других электронных приборах, а также избегать света, поступающего с улицы. Исследования показали, что даже малое его количество может приводить к метаболическим нарушениям, включая набор веса», — отметил профессор.

Он подчеркнул, что человеку легче избегать вечернего света тогда, когда организм получил в достаточном количестве синий свет утром и днем: свет в это время для организма, напротив, полезен.

Исследования проводились весной, в будущем ученые намерены продолжить работу в другие сезоны. Наибольший интерес представляют результаты зимних измерений, поскольку в Арктике это сезон с наибольшим дефицитом света.