Общество

Интернет-сервисы обяжут предупреждать россиян о списаниях платы по подпискам

Онлайн-сервисы и интернет-магазины обяжут уведомлять клиентов о взимании платы по подпискам. Такой законопроект Госдума может принять в марте. Об этом «Известиям» сообщил один из авторов документа, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«На законопроект получен официальный отзыв правительства. Это позволяет Госдуме рассмотреть и принять его в первом чтении. Сейчас он находится в числе тех, которые мы планируем рассмотреть в марте. Если не будет каких-то серьезных перегрузок в повестке, думаю, что он в этом месяце может быть принят в первом чтении», — сказал он.

Депутат подчеркнул, что правительство в своем отзыве отразило ряд замечаний, но они не носят существенного характера и вполне могут быть доработаны и устранены ко второму чтению.

В профильном комитете также сообщили, что в настоящее время законодательная инициатива активно дорабатывается. Устраняются замечания кабмина по формулировкам понятий «регулярное получение», «регулярный доступ», исключаются противоречащие нормы.

«Мы находимся в диалоге с бизнесом. Работаем над тем, чтобы итоговая версия законопроекта была полезной для граждан и безвредной для российских компаний, которые боятся столкнуться с оттоком пользователей», — пояснил «Известиям» еще один автор документа, депутат Госдумы от того же комитета Антон Немкин.

По его словам, чтобы проработка выдвинутых бизнес-сообществом уточнений и предложений шла эффективнее, было принято решение создать рабочую группу.