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Умеренная магнитная буря начнется утром 23 января и продлится не более суток - астрофизик

Умеренная магнитная буря начнется утром 23 января и продлится не более суток, сообщила сотрудник Центра прогнозов космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН (ИЗМИРАН) Мария Абунина.

«По разным оценкам это не должна быть очень сильная буря и одна из самых страшных, точно нет. От малой до умеренной, возможно, большая – от G1 до G3», - сказала Абунина.

По ее словам, магнитная буря продлится не больше суток.

Ранее ученые Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН сообщили, что новая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется 23 января. Согласно представленному на сайте графику, магнитосфера Земли будет неспокойной в ночь на 23 января, возмущения достигнут пика к 6.00 мск и спадут ближе к полудню, пишет РИА Новости.

Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.

Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграции птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.