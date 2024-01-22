Общество

Жители Псковской области открыли в два раза больше кредитных карт в декабре 2023 года, чем годом ранее

В два раза вырос спрос на кредитные карты в СЗФО в декабре прошлого года по сравнению аналогичным периодом 2022 года. В Псковской области прирост составил 109%. При этом количество активных карт в Северо-Западном регионе увеличилось на 6%, в Псковской области на 7%.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбербанка.

Торговый оборот по действующим кредиткам вырос на 33% в СЗФО и на 31% – в Псковской области. Всего жители Северо-Запада за декабрь расходовали с кредиток 34,6 млрд рублей, почти половина этого объёма приходится на петербуржцев – 16,6 млрд рублей. У псковичей эта сумма составляет более одного миллиарда рублей.

Лидеры по динамике прироста действующих кредитных карт – Санкт-Петербург, Ленинградская и Калининградская области (в среднем увеличение на 10%).

Популярность кредиток Сбер связывает, в первую очередь, с выгодными условиями Кредитной СберКарты.