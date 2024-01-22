Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о следопытах пожарной охраны

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Сегодня, 23 января, свой профессиональный праздник отмечают следопыты пожарной охраны - дознаватели. Чем занимаются сотрудники органов дознания МЧС? Что самое важное в их работе? Как на месте пожара можно установить его причины, если зачастую огонь уничтожает все следы? Как, с одной стороны, проникнуться бедой людей, пострадавших от пожара, а с другой – распознать возможные ложные показания?

На эти и многие другие вопросы ответит гость студии - начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев. Ведущий — Дмитрий Иванов.

Трансляция завершена.