Общество

«Беседка»: О следопытах пожарной охраны. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 23 января.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают следопыты пожарной охраны - дознаватели. Чем занимаются сотрудники органов дознания МЧС? Что самое важное в их работе? Как на месте пожара можно установить его причины, если зачастую огонь уничтожает все следы? Как, с одной стороны, проникнуться бедой людей, пострадавших от пожара, а с другой – распознать возможные ложные показания?

На эти и многие другие вопросы ответил гость студии - начальник отдела административной практики и дознания управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев. Ведущий — Дмитрий Иванов.