Общество

Школа-конференция в Пушкинских Горах вновь объединит лучших иммунологов

Всероссийская с международным участием школа-конференция по клинической иммунологии «Иммунология для врачей» состоится в Пушкинских Горах в 14-й раз. Традиционная встреча представителей медицинского научного сообщества пройдет с 28 января по 3 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

В работе школы примут участие ведущие иммунологи и клиницисты страны. В научную программу мероприятия включены цикл лекций ведущих российских иммунологов и зарубежных специалистов по наиболее актуальным вопросам клинической иммунологии и иммунотерапии, а также круглые столы и семинары по практическим вопросам иммунологии.

Всероссийская школа-конференция «Иммунология для врачей» организована Санкт-Петербургским региональным отделением Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов совместно с Российским научным обществом иммунологов при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Российской академии наук и Роспотребнадзора.

Программа здесь>>>

Подробности о школе представлены на сайте.