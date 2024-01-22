Общество

План осеннего призыва в Псковском районе выполнили на 111%

Совещание по итогам осеннего призыва в Псковском районе состоялось 23 января. Об этом глава района Наталья Федорова сообщила в своем Telegram-канале.

Фото: Наталья Федорова / Telegram

Совместно с военным комиссаром города Пскова и Псковского района Николаем Александровым, заместителем начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Псковскому району Виктором Романовым и заместителем главврача Псковской межрайонной больницы Галиной Манжосовой рассмотрели ряд важных вопросов по прошедшему призыву и обсудили планы на весеннюю призывную компанию.

Военный комиссар Псковской области по городу Пскову и Псковскому району Николай Александров доложил о результатах прохождении осеннего призыва 2023 года. План выполнен на 111%.

«Также обсудили темы: оповещения граждан, подлежащих призыву на военную службу, явки в военные комиссариаты, работы по медицинскому обследованию и проблемы розыска лиц, уклоняющихся от призыва на военную службу в Вооруженные силы РФ», – отметила Наталья Федорова.