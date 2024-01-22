Общество

Мини-бары, картины и дорогостоящую мебель с венком закупил «Псковэнергоагент»

АО «Псковэнергоагент» заказало поставку офисной мебели. Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, на эти цели потратят 5 463 327 рублей 30 копеек.

«Псковэнергоагент» закупает 119 наименований товаров, включая четыре мини-бара холодильника за 81 тысячу 270 рублей, 11 картин (стоимостью от 3,5 до 14 тысяч рублей за штуку), девять ваз (стоимостью до 6 тысяч рублей), декоративный венок почти за 4 тысячи рублей, кресла, стоимостью от 12 до 60 тысяч рублей за штуку, диваны, тумбы, шкафы, светильники, кофеварку и другие элементы мебели.

Поставщик уже определен, заявка реализуется.

Напомним, единственный акционер АО «Псковэнергоагент» - ПАО «Россети Северо-Запад». По заключенному агентскому договору с ПАО «Россети Северо-Запад» АО «Псковэнергоагент» за вознаграждение совершает юридические, финансовые и иные действия от имени и за счет ПАО «Россети Северо-Запад».