Общество

Бывшего таможенника незаконно трудоустроили в псковскую организацию

Псковская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Осуществляющая свою деятельность в городе Пскове организация заключила трудовой договор с бывшим государственным служащим Псковской таможни. Однако информацию о его трудоустройстве в государственный орган по последнему месту работы в установленный срок и порядке не предоставила.

Транспортный прокурор внес представление руководителю организации, в отношении должностного лица вынес постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего).