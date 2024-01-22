Общество

СберБизнес получил сертификат о полной совместимости с ОС «Альт»

По итогам тестирования веб-версия интернет-банкинга Сбера для бизнеса признана полностью совместимой с семейством операционных систем «Альт» от российского разработчика «Базальт СПО», включая сертифицированный ФСТЭК дистрибутив «Альт СП». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

СберБизнес получил сертификат о полной совместимости с ОС: весь функционал интернет-банка доступен пользователям «Альт». Так что теперь корпоративные клиенты Сбера могут пользоваться широким набором банковских услуг в надёжной и безопасной отечественной операционной системе.

«Среди пользователей СберБизнеса есть компании, которые в силу специфики деятельности работают только с отечественным программным обеспечением. Сегодня мы работаем уже с тремя российскими операционными системами на базе Linux и продолжаем увеличивать их число, получая сертификаты соответствия и безопасности от производителей отечественного ПО. Наша цель — сделать цифровые услуги банка максимально доступными для бизнеса», - сказала директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская.

«Закономерно, что СберБизнес, возглавивший рейтинг iXBT.pro лучших интернет-банков России в 2022 году, теперь работает на ОС ″Альт″, которая занимает первое место в рейтинге российских операционных систем за 2023 год. Этот тандем обеспечивает комфортную, многофункциональную и, что крайне важно, безопасную цифровую среду для финансовых операций более миллиона государственных организаций и коммерческих компаний. Вместе с разработчиками Сбера мы будем поддерживать совместимость новых версий наших продуктов, чтобы у пользователей была современная и надёжная платформа для деловой активности», - отметила и. о. коммерческого директора «Базальт СПО» Евгения Крынина.

ОС «Альт» — это интегрированные системы с русским интерфейсом для рабочих станций и серверов, которые позволяют быстро развернуть сеть для обеспечения инфраструктуры предприятия и установить её на персональный компьютер.

Банк полностью готов к взаимодействию с компаниями, которые работают на ОС «Альт Рабочая станция» 10, «Альт Рабочая станция К» 10, «Альт Образование» 10 и «Альт СП» релиз 10. Все ОС внесены в Единый реестр отечественного ПО: «Альт СП» релиз 10 под № 4305, «Альт Образование» 10 под № 1912, «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Рабочая станция К» 10 под № 1292. ОС «Альт СП» релиз 10 сертифицирована ФСТЭК (сертификат соответствия № 3866) по 4-му уровню доверия и по 4-му классу защиты.

Помимо этого СберБизнес уже имеет сертификаты совместимости с наиболее распространёнными отечественными операционными системами на базе Linux – Astra Linux и «Ред ОС».