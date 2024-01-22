Общество

Дмитрий Шахов помог трем беженцам увеличить пенсии в Псковской области

По обращению уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова трем беженцам из Украины увеличили размеры пенсий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен.

Фото здесь и далее: Дмитрий Шахов

В псковском отделении Социального фонда России прошла рабочая встреча Дмитрия Шахова с руководителем учреждения Натальей Мельниковой и сотрудниками соцфонда.

На рабочей встрече, которые регулярно проходят во исполнение заключённого соглашения о взаимодействии, были рассмотрены 10 обращений граждан. В своих обращениях беженцы из Украины, ставшие гражданами России, просили разъяснить им российское пенсионное законодательство в связи с переездом на постоянное место жительства в Псковскую область, а также проверить корректность включения периодов их работы в пенсионный стаж и конкретные размеры пенсионных и социальных выплат.

На встрече были подробно изучены и рассмотрены персональные дела всех 10 обратившихся к псковскому уполномоченному по правам человека новых граждан России из числа беженцев, выехавших с Украины в 2022 году.

В ходе рассмотрения обращений сотрудники установили дополнительные основания, которые позволили увеличить новым гражданам России размеры пенсий. Двум жительницам Псковской области, имеющим детей, получившим гражданство России, на основании представленных документов подтвердили 100% размеры социальных выплат на детей.

В отношении двух граждан России, вынуждено покинувших Украину, Дмитрий Шахов в целях защиты их пенсионных прав намерен подготовить обращения и провести соответствующие консультации в аппарате федерального омбудсмена. По итогам таких консультаций будут подготовлены и направлены уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой необходимые документы в правительство России с предложениями по совершенствованию пенсионного законодательства России.

В завершение встречи Дмитрий Шахов поблагодарил руководство и сотрудников псковского отделения Социального фонда России за проявленную оперативность и компетентность при исследовании пенсионных дел бывших граждан Украины, которые сохранились и найдены в новых субъектах Российской Федерации.

«Сейчас, несмотря на международные акты, гарантирующие защиту пенсионных прав граждан, к сожалению, приостановлен по решению властей Украины обмен информацией, направленный на подтверждение пенсионного стажа лиц, переехавших на постоянное жительство в Россию. Это, конечно, создает значительные трудности в правильном начислении пенсий новым гражданам России, но при этом федеральные власти принимают адекватные меры, чтобы обеспечить пенсионные права новых граждан», - отметил Дмитрий Шахов.

Анализ документов подтверждения трудового стажа новых граждан России, продолжил омбудсмен, показал, что как в России, так и на Украине некоторые граждане работали, видимо, с хорошей зарплатой, но неофициально, без заключения трудовых договоров, поэтому такие периоды работы в стаж для начисления пенсии не вошли. Как особо подчеркнул Дмитрий Шахов, это ещё раз хорошее напоминание будущим пенсионерам, что лучше работать по официальным трудовым договорам и контролировать уплату работодателем социальных взносов, которые потом позволят не волноваться за своё пенсионное обеспечение.