Общество

Путин призвал следить за тем, как в регионах реализуются меры поддержки многодетных семей

Реализацию региональных мер социальной поддержки многодетных семей нужно держать на контроле, считает президент РФ Владимир Путин.

Один из участников встречи главы государства с победителями всероссийских семейных конкурсов, приехавший из Ярославской области, рассказал, что у них в регионе каждая многодетная семья может получить земельных участок, однако из-за отсутствия на предоставляемых семьям территориях необходимой инфраструктуры мера поддержки оказывается малодейственной, пишет ТАСС.

Путин, выслушав его, сказал: «Нужно провести ревизию всего того, что продекларировано на региональном уровне, и того, как это исполняется».

При этом глава государства обратил внимание, что когда программа «Дальневосточный гектар» только стартовала, многие ее участники жаловались на подобную ситуацию, но со временем она выправилась. «Все то же самое происходило, но постепенно все-таки ситуация поменялась», - сказал он, подчеркнув, что нужно стремиться к тому, чтобы предоставляемые в рамках подобных программ участки были обустроенными, чтобы там была развитая инфраструктура, энергетическая и дорожная сеть.

По словам президента, региональные меры соцподдержки нужно прорабатывать, в том числе и на основе указа, закрепляющего единый статус многодетной семьи. «Такую работу, я думаю, <…> регионы начнут. И уж тогда пускай по-честному скажут, что возможно сделать, а что невозможно. Если что-то возможно, надо довести до конца так, как это прописано в предлагаемых решениях», - призвал Путин.