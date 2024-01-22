Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
новое поколение сето
«Академия Слуха» подарки 1+1
Псков кофейни и пекарни
2023 полититоги
влиятельная сотня
«обратный отсчет» с губернатором
«Истфакт»: Малый Сталинград
Господин Рейтингомер
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
как пользоваться газом
Два хита псковской кухни
коронные фразы
«Зенча-Псков» кто там?
выходные в 2024 году
 
 
 
ещё Общество 22.01.2024 17:010 Паническая атака 24.01.2024 08:110 Продажи алкоголя на рынках предложили узаконить 24.01.2024 07:550 Диетолог раскрыла пользу имбиря при простуде и язве желудка 24.01.2024 07:000 Фонарные столбы переделают в опоры для сотовой связи 23.01.2024 21:100 Останки найденных в Великолукском районе бойцов передали для захоронения в Беларусь 23.01.2024 21:000 Музей Победы организует онлайн-программу к 80-летию снятия блокады Ленинграда
 
 
 
Самое популярное 23.01.2024 15:380 С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области 17.01.2024 22:201 Отряд «Дружина» помог задержать группу опасных преступников в Псковской области 19.01.2024 14:530 Грузовик опрокинулся на Октябрьском проспекте в Пскове. ФОТО 19.01.2024 18:352 Экс-декану филиала ПсковГУ вынесен обвинительный приговор по делу о коррупции 19.01.2024 14:200 Интерактив: Неравноценная курица
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Фонарные столбы переделают в опоры для сотовой связи

24.01.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

В РФ хотят утвердить единые правила строительства мачт освещения и фонарных столбов в городах и селах на более современные, двойного назначения — их конструкция должна предусматривать возможность размещения оборудования связи. Об этом говорится в проекте решения Совета при развития цифровой экономики при Совфеде — он намерен поручить профильным ведомствам Минстрою, Минэнерго и Минцифры разработку стандартов таких антенно-мачтовых сооружений. Обсуждение этого и других вопросов отрасли намечено на конец января. 

Как отмечают участники рынка, мачты двойного назначения уже широко используются в городах-миллионниках, однако единых требований к этим объектам в России пока не введено. Появление таких требований упростит установку операторами базовых станций, и, следовательно, позволит улучшить качество связи, полагают опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты. Кроме того, когда придет время строительства в РФ сетей 5G, фонарные столбы окажутся просто необходимы.

«В стандартах 5G/6G используются более высокие частоты чем в 2G, 3G. В 6G это требует размещения базовых станций буквально через каждые 10-30 м. Для чего нужно задействовать все опоры освещения, а также то, что по-английски называется уличной мебелью (street furniture): рекламные щиты и лайтбоксы, остановки общественного транспорта, светофоры и даже памятники», — полагает партнер Comnews Research Леонид Коник.

Появление большого количества новых объектов связи, теоретически, может вызвать у какой-то части населения вопросы о безопасности, повышении уровня излучения, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но на деле такие опасения напрасны: в РФ одни из самых жестких нормативов по излучению базовых станций — зачастую, это даже препятствует развитию сетей, делает их строительство дороже, пояснил он.

К тому же, чем ближе расположены базовые станции, тем меньшая мощность требуется для соединения со смартфонами, а, следовательно, и ниже уровень излучения, добавил эксперт. По его мнению, властям и операторам целесообразно было бы провести разъяснительную работу с населением.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Тревожит ли вас геополитическая обстановка в мире?
В опросе приняло участие 108 человек
24.01.2024, 08:290 Пожилая женщина в шубе пропала в Пскове 24.01.2024, 08:110 Продажи алкоголя на рынках предложили узаконить 24.01.2024, 07:550 Диетолог раскрыла пользу имбиря при простуде и язве желудка 24.01.2024, 07:190 Оторванное колесо грузовика спровоцировало ДТП в Великолукском районе
24.01.2024, 07:000 Фонарные столбы переделают в опоры для сотовой связи 23.01.2024, 22:000 Пропавшего накануне Нового года пенсионера продолжают искать в Великих Луках 23.01.2024, 21:400 Концерт «Жизнь продолжается» дадут в Пскове 23.01.2024, 21:200 Мастер-класс по копированию пейзажа «Иней» художника Павла Мельникова пройдет в Изборске
23.01.2024, 21:100 Останки найденных в Великолукском районе бойцов передали для захоронения в Беларусь 23.01.2024, 21:000 Музей Победы организует онлайн-программу к 80-летию снятия блокады Ленинграда 23.01.2024, 20:500 Акция «Влюбленные в искусство» вновь пройдет в Псковском музее 23.01.2024, 20:400 Создана первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП
23.01.2024, 20:300 Кандидатуру на должность заместителя главы администрации города согласовали в Великих Луках 23.01.2024, 20:200 В Великих Луках изменился адрес дежурной части полиции 23.01.2024, 20:100 Виктор Остренко рассказал, как его сын получил перелом на снежной горке  23.01.2024, 20:000 Волк насмерть загрыз женщину в Курганской области
23.01.2024, 19:500 Наталия Соколова: Дети тоже ответственны за безопасность катания на ватрушках  23.01.2024, 19:400 Исправительная колония № 4 в Псковской области отметила 65-летие 23.01.2024, 19:330 Путин призвал следить за тем, как в регионах реализуются меры поддержки многодетных семей 23.01.2024, 19:200 Евгений Васильев: Основные травмы дети получают на неизвестных горках 
23.01.2024, 19:100 Портрет поэта на заснеженном пеньке «экспонирует» Пушкинский заповедник 23.01.2024, 19:070 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 23 января 23.01.2024, 19:000 Псковский центр «Мой бизнес» проводит «Азбуку предпринимателя» для переселенцев из-за рубежа 23.01.2024, 18:450 О правилах приема на обучение в вузы МВД России рассказали школьникам в Великих Луках
23.01.2024, 18:294 Кот Твикс и добренькие за чужой счет 23.01.2024, 18:270 Лыжные гонки провели росгвардейцы в Пскове 23.01.2024, 18:160 Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.01.2024, 18:150 Самодеятельный коллектив «Признание» отметит 20-летие в Пскове 
23.01.2024, 18:090 «Гонки по вертикали»: предвыборный «квартет и...», чудеса с подписями и страсти по Ильичу. ВИДЕО 23.01.2024, 18:000 Биолога приглашает на службу псковское УМВД России 23.01.2024, 17:520 Псковская область заняла 41-е место в конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности 23.01.2024, 17:500 Торцовочную пилу украл мужчина из автомобиля в Пскове
23.01.2024, 17:490 Мокрый снег прогнозируют в Псковской области 24 января 23.01.2024, 17:461 «Гонки по вертикали»: предвыборный «квартет и...», чудеса с подписями и страсти по Ильичу 23.01.2024, 17:441 Власти договорились с банком «Россия» о партнерстве в развитии Псковской области 23.01.2024, 17:310 Псковичи смогут защититься от телефонного спама при помощи бесплатного приложения
23.01.2024, 17:220 Дмитрий Шахов помог трем беженцам увеличить пенсии в Псковской области 23.01.2024, 17:150 «Как мы будем искать людей?»: Андрей Михеев озвучил опасение псковских инвесторов 23.01.2024, 17:090 От михайловской «Дороги к Пушкину» до Болонской книжной ярмарки: российская художница победила на престижной выставке 23.01.2024, 17:070 Лесоруба подозревают в случайном убийстве коллеги в Великолукском районе
23.01.2024, 17:051 Псковская область получила еще 1,5 млрд рублей на инфраструктуру приграничья 23.01.2024, 17:030 Выставка «Всё это было, было в Ленинграде!» открылась в Пскове 23.01.2024, 16:531 Сергей Вострецов: Контролировать выборы будет общественный орган, представляющий весь срез гражданского общества 23.01.2024, 16:421 «Кузница»: Инвестиции – что это такое в современной действительности? ВИДЕО
23.01.2024, 16:310 Псковская пенсионерка пустила домой незнакомку проверить счетчики и лишилась сбережений 23.01.2024, 16:281 Борис Елкин: Старт строительства пешеходного моста зависит от поставки материалов 23.01.2024, 16:170 Бывшего таможенника незаконно трудоустроили в псковскую организацию 23.01.2024, 16:073 Мини-бары, картины и дорогостоящую мебель с венком закупил «Псковэнергоагент»
23.01.2024, 16:050 Общественная палата Псковской области предложила сократить свой количественный состав 23.01.2024, 16:030 СберБизнес получил сертификат о полной совместимости с ОС «Альт» 23.01.2024, 15:580 Открыта регистрация на XI Югорский лыжный марафон 23.01.2024, 15:500 Во что инвестируют в Псковской области, рассказал Андрей Михеев
23.01.2024, 15:380 С четырьмя погибшими в ходе СВО рядовыми простились в Псковской области 23.01.2024, 15:350 Пскович открутил в кафе телевизор от кронштейна и вышел с ним на улицу 23.01.2024, 15:324 Скудоумие или свобода творчества: обязательны ли традиционные ценности в спектаклях? 23.01.2024, 15:210 О развитии туризма поговорили в Штабе общественной поддержки в Пскове
23.01.2024, 15:210 Каток в Финском парке Пскова закрыли из-за оттепели 23.01.2024, 15:130 Юрий Сорокин готов обеспечить тканью для плетения сетей два объединения волонтёров 23.01.2024, 15:040 «Беседка»: О следопытах пожарной охраны. ВИДЕО 23.01.2024, 14:590 Команда Штаба общественной поддержки Псковской области приняла участие в шахматном турнире
23.01.2024, 14:520 На государственные инвестиции в Псковской области приходится порядка 20% 23.01.2024, 14:380 Мошенник в Пскове лишил женщину миллиона рублей 23.01.2024, 14:320 Волки продолжают разгуливать по Себежу 23.01.2024, 14:220 «Беседка»: О ситуации с заболеваемостью ОРВИ, гриппом и корью в Псковской области. ВИДЕО
23.01.2024, 14:050 Инвестиции в туризм в Псковской области выросли на 40% 23.01.2024, 14:012 План осеннего призыва в Псковском районе выполнили на 111% 23.01.2024, 13:480 В Невеле фиксируются перебои в водоснабжении 23.01.2024, 13:370 Андрей Михеев: 2023 год показал неплохую динамику по инвестициям в регионе
23.01.2024, 13:230 Стоит ли бояться гонконгского гриппа, объяснила Елена Припутенко 23.01.2024, 13:140 Трудового мигранта из Узбекистана выдворят за пределы РФ в Псковской области 23.01.2024, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Инвестиции – что это такое в современной действительности? 23.01.2024, 12:580 «Культурные выходные» в Пушкиногорском районе открывают творческий марафон 2024 года
23.01.2024, 12:530 Самые частые причины пожаров в Псковской области назвали в МЧС 23.01.2024, 12:520 Три случая заболевания корью подтвердили в Псковской области 23.01.2024, 12:360 Коды ОКТМО изменили в муниципальных округах Псковской области 23.01.2024, 12:320 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о следопытах пожарной охраны
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru