Общество

Фонарные столбы переделают в опоры для сотовой связи

В РФ хотят утвердить единые правила строительства мачт освещения и фонарных столбов в городах и селах на более современные, двойного назначения — их конструкция должна предусматривать возможность размещения оборудования связи. Об этом говорится в проекте решения Совета при развития цифровой экономики при Совфеде — он намерен поручить профильным ведомствам Минстрою, Минэнерго и Минцифры разработку стандартов таких антенно-мачтовых сооружений. Обсуждение этого и других вопросов отрасли намечено на конец января.

Как отмечают участники рынка, мачты двойного назначения уже широко используются в городах-миллионниках, однако единых требований к этим объектам в России пока не введено. Появление таких требований упростит установку операторами базовых станций, и, следовательно, позволит улучшить качество связи, полагают опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты. Кроме того, когда придет время строительства в РФ сетей 5G, фонарные столбы окажутся просто необходимы.

«В стандартах 5G/6G используются более высокие частоты чем в 2G, 3G. В 6G это требует размещения базовых станций буквально через каждые 10-30 м. Для чего нужно задействовать все опоры освещения, а также то, что по-английски называется уличной мебелью (street furniture): рекламные щиты и лайтбоксы, остановки общественного транспорта, светофоры и даже памятники», — полагает партнер Comnews Research Леонид Коник.

Появление большого количества новых объектов связи, теоретически, может вызвать у какой-то части населения вопросы о безопасности, повышении уровня излучения, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Но на деле такие опасения напрасны: в РФ одни из самых жестких нормативов по излучению базовых станций — зачастую, это даже препятствует развитию сетей, делает их строительство дороже, пояснил он.

К тому же, чем ближе расположены базовые станции, тем меньшая мощность требуется для соединения со смартфонами, а, следовательно, и ниже уровень излучения, добавил эксперт. По его мнению, властям и операторам целесообразно было бы провести разъяснительную работу с населением.