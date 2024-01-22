Общество

Продажи алкоголя на рынках предложили узаконить

В России хотят узаконить продажу алкоголя на стационарных рынках — и в бутылках, и в розлив в общепите. Поправки в действующее законодательство разработал Минпромторг. Сейчас такая продажа запрещена.

Действующие сейчас нормы регулирования по 271-ФЗ «О розничных рынках…» предъявляют к ним слишком жесткие требования, которые неактуальны для других форматов торговли, уверены в ведомстве. В результате, за последние 17 лет количество рынков в РФ резко упало — в семь раз с почти 5,9 объектов в 2006 году до 800 в 2023 году, указал Минпромторг в пояснительной записке к своему законопроекту.

Помимо общего подхода к таким объектам (например, Минпромторг уточнил определение рынков и ярмарок, сформулировал дополнительные правила их работы и другое), ведомство предложило снять полный запрет на продажу алкогольной продукции на оптовых и розничных рынках. Министерство предлагает позволить реализацию спиртного, если продавцы или заведения общепита получат необходимые лицензии, пишут «Известия».

Это подхлестнет создание новых рынков, улучшит функционирование существующих, подчеркнул Минпромторг в пояснительной записке к своим поправкам.

Также новый подход позволит решить существующее противоречие: рынки начинают мимикрировать под объекты другого назначения (например, под торговые ряды, либо комплексы) только для того, чтобы продавать спиртное. Это позволяет им не попадать под действующее регулирование, хотя оно содержит ряд важных мер относительно рынков, например, по ветеринарному контролю продукции и ее безопасности. Но при этом закрывает возможности для развития предпринимательства.