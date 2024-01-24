Общество

В России ужесточат наказание за преступления с использованием вирусов и ядов

Правительство поддержало законопроект, который усиливает ответственность за некоторые преступления, связанные с использованием патогенных биологических агентов – вирусов, микроорганизмов и ядов. В частности, этот вид опасных веществ предлагается внести в статью УК РФ о контрабанде. Санкция по этой статье, в зависимости от тяжести преступления — от 3 до 12 лет лишения свободы. Но патогенные биологические агенты в ней не указаны.

«Ответственность за незаконный ввоз в Россию и вывоз с ее территории патогенных биологических агентов в нарушение правил не установлено. Это создает прямую угрозу биологической безопасности, так как биоагенты могут быть использованы для осуществления терактов, диверсий и других преступлений», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, законопроект предполагает ужесточить наказание за нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими либо другими биологическими агентами или токсинами. Сейчас эта статья УК предполагает, что если оно стало причиной смерти человека, то наказание должно составить до пяти лет лишения свободы.

Поправки вводят новый состав — наказание за смерть двух и более лиц. Срок лишения свободы в этом случае будет уже до восьми лет лишения свободы, пишут «Известия».