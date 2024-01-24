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Общество

За что у россиян могут конфисковать имущество, объяснил юрист

24.01.2024 10:00|ПсковКомментариев: 0

В Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России. Его могут рассмотреть на заседании уже в среду, 24 января. Помимо дискредитации армии имущество предлагается конфисковать за призывы к введению санкций против России или действия, направленные на нарушение территориальной целостности страны.

Конфискация имущества — принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства на основании приговора суда имущества (деньги, ценности, недвижимость, транспортные средства) предусмотрена главой 15.1 Уголовного кодекса РФ. Бывает полная или частичная конфискация.

Важно то, что она является мерой уголовно-правового характера, а не наказанием, как, например, штраф, который обычно назначается в фиксированной и определенной законом сумме. У конфискации же пределов нет — ее объем определяется величиной имущества осужденного.

В законе нет четкого понятия, какое именно имущество, в каких объемах и за какие конкретно деяния может быть конфисковано. «Это значит, что теоретически конфисковать могут что угодно, у кого угодно. Но все не так просто», — сказала старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова агентству «Прайм».

Во-первых, конфисковать могут только то имущество, которое является орудием совершения преступления или получено преступным путем. То есть собственность гражданина, которая не относится к преступлению, не может быть конфискована ни при каких условиях, утверждает она. Во-вторых, изъятие любого имущества невозможно без решения суда. Но поскольку в законе нет четких критериев, то определять, что подлежит конфискации, а что нет, суд будет лишь в том случае, если гражданин совершил преступление.

А до решения суда на имущество может быть наложен арест в ходе расследования уголовного дела при наличии соответствующего судебного решения. При этом гражданин имеет право пользоваться арестованным имуществом пока нет решения суда, но распоряжаться им — продать, подарить — нет.

По словам юриста, суд выносит решение, исходя из очень многих обстоятельств дела. Например, бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву суд определил наказание в виде штрафа в 130 миллионов рублей и лишения свободы на восемь лет, а изъятые у «полковника-миллиардера» Дмитрия Захарченко девять с лишним миллиардов рублей были перечислены в бюджет. При этом имущество отобрали у всех его родных и бывших жен.

Юристы назвали правонарушения, за которые могут конфисковать имущество. Прежде всего, это тяжкие и экономические составы УК, но не только они, рассказывает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Она приводит в пример наиболее распространенные в российской судебной практике основания для изъятия. В их числе:

  • нарушение прав интеллектуальной собственности;
  • отмывание денежных средств, их легализация, в том числе по 115 ФЗ;
  • проведение азартных игр;
  • преступления, наносящие физический вред человеку, а также его здоровью: убийство, похищение, рабский труд;
  • финансовые и экономические преступления;
  • преступления, связанные с наркотиками;
  • госизмена и все, что с этим связано;
  • получение взятки;

Также принудительно изъять имущество могут и за неуплату алиментов, налогов, штрафов, кредитов.

Не подлежит конфискации имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его иждивении. Это жилой дом, квартира или их части, земельные участки, домашний скот (если человек занимается фермерством), предметы быта и продукты питания, а также деньги в размере трех МРОТ на осужденного и каждого из членов семьи.

По закону у должника нельзя забирать единственное жилье, в котором он проживает один или вместе с родственниками — им гарантируются условия для нормального существования. «Но по факту лишиться единственного жилья можно, если это огромный дом, роскошный особняк или просто квартира на 100 квадратов», — отмечает Яковлева. Поэтому в судах обычно задаются вопросом, какой объем жилья нужно оставить должнику.

Есть особые ситуации, в которых отобрать единственное жилье все же могут. Это может произойти, если должник скрывает от финансового управляющего наличие другого жилья, стремится придать жилью статус единственного «искусственным путем» или пытается продать, подарить или переписать на родственников другую недвижимость.

В отдельных обстоятельствах жилье может быть признано существенно превышающим необходимый размер. Но в таких случаях кредитор должен предоставить другое жилье, соответствующее минимальной норме по области в том же населенном пункте.

«В целом, справедливость конфискации как формы наказания оценивается в контексте баланса интересов общества и индивидуальных прав осужденного», — отмечает Яковлева. По ее мнению, если нанесенный преступником ущерб эквивалентен стоимости имущества, а иных источников компенсации нет, то конфискация вполне справедлива. В противном случае в обществе будет усиливаться вседозволенность и пренебрежение нормами права. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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