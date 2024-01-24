Более 8 тысяч молодых соискателей искали работу в Псковской области в 2023 году

Аналитики hh.ru выяснили, какие молодые специалисты наиболее востребованы у местного бизнеса, сколько им готовы платить, повышали ли им зарплату, а также как бизнес занимается развитием молодежного направления. Важность развития молодежного направления на рынке эксперты hh.ru в том числе обсудят в рамках VIII Международного форума труда.
Динамика вакансий в Псковской области показывает, что по итогам 2023 года работодатели искали более 3 тыс. молодых специалистов – именно столько было размещено молодежных (подходящих молодым и начинающим специалистам) вакансий в городе. В свою очередь активно искали работу, подработку или просто мониторили рынок в Псковской области за последний год более 8 тыс. молодых соискателей.
Интересным трендом 2023 года, который уже стал актуальным в 2024 стало увеличение количества вакансий «синих воротников» для молодых специалистов (по итогам года – прирост более 110% таких вакансий).
В топ-15 категорий, в которых востребованы начинающие специалисты сейчас входят продажи (каждое второе предложение о работе или 47% вакансий), домашний и обслуживающий персонал (28%), логистические услуги и розничная торговля (по 27%).
В разрезе конкретных профессий у бизнеса наиболее востребованы на постоянную работу молодые специалисты на позиции менеджеров по продажам, секретарей, поваров, учителей, кадровых работников. Важно, что программисты, бухгалтеры и маркетологи также вошли в рейтинг профессий, по которым чаще всего работодатели ищут молодых работников.
А вот с точки зрения подработки молодым работникам проще всего найти работу в качестве продавца-консультанта, курьера, оператора колл-центра, упаковщика. Также бизнес очень часто предлагает недавним выпускникам подработку в качестве официанта, администратора, кладовщика и мерчандайзера.
Средняя зарплата, которую в Псковской области сегодня предлагают молодому специалисту – 40 500, что на 9 500 больше, чем в январе 2023 года. Самую высокую зарплату молодой работник в регионе может найти, если устроиться на работу в качестве координатора отдела продаж или курьера. Также зарплату выше рынка в регионе готовы платить молодым менеджерам по логистике, мастерам по ремонту оборудования, супервайзерам, упаковщикам, разнорабочим.
Топ профессий с наибольшими зарплатами для молодых специалистов, Псковская область, 2024 год, в руб.:
|
Координатор отдела продаж
|
130000
|
Курьер
|
120000
|
Менеджер по логистике, менеджер по ВЭД
|
100000
|
Мастер по ремонту оборудования, техники
|
70000
|
Супервайзер
|
69500
|
Торговый представитель
|
65000
|
Медицинский представитель
|
60000
|
Монтажник
|
51000
|
Упаковщик, комплектовщик
|
50000
|
Разнорабочий
|
50000
|
Специалист по подбору персонала
|
50000
Недавний опрос работодателей, проведенный hh.ru показал, что больше половины компаний (61%) стараются развивать молодёжную политику. Еще треть (31%) хотели бы уделять внимание развитию молодежи в своих компаниях, но пока не начали. А 4% вообще не планируют таким заниматься.
Среди основных барьеров для бизнеса в молодежной политике: нехватка сотрудников-специалистов по молодёжному направлению (43%). При этом 39% компаний отметили, что у них просто нет вакансий для молодых сотрудников без опыта работы. Еще у 38% просто нет средств на это молодёжку.
Чаще всего (64%) компании просто открывают стажировки для студентов вузов, для студентов ссузов таких предложений о работе, как правило, меньше - 53%. Еще у 58% компаний есть партнёрские соглашения с вузами. Реже всего бизнес участвует в кейс-чемпионатах конкурсах (12%), 8% берут на работу молодых кандидатов с ОВЗ.
При этом в 2024 году 41% опрошенных работодателей готовы направить молодёжную политику компании на подростков от 14 до 18 лет. Треть пока не готовы к такой практике и чаще всего, потому что у бизнеса нет методик по работе, из-за низкой конверсии в сотрудников.