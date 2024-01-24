Общество

Более 8 тысяч молодых соискателей искали работу в Псковской области в 2023 году

Аналитики hh.ru выяснили, какие молодые специалисты наиболее востребованы у местного бизнеса, сколько им готовы платить, повышали ли им зарплату, а также как бизнес занимается развитием молодежного направления. Важность развития молодежного направления на рынке эксперты hh.ru в том числе обсудят в рамках VIII Международного форума труда.

Динамика вакансий в Псковской области показывает, что по итогам 2023 года работодатели искали более 3 тыс. молодых специалистов – именно столько было размещено молодежных (подходящих молодым и начинающим специалистам) вакансий в городе. В свою очередь активно искали работу, подработку или просто мониторили рынок в Псковской области за последний год более 8 тыс. молодых соискателей.

Интересным трендом 2023 года, который уже стал актуальным в 2024 стало увеличение количества вакансий «синих воротников» для молодых специалистов (по итогам года – прирост более 110% таких вакансий).

В топ-15 категорий, в которых востребованы начинающие специалисты сейчас входят продажи (каждое второе предложение о работе или 47% вакансий), домашний и обслуживающий персонал (28%), логистические услуги и розничная торговля (по 27%).

В разрезе конкретных профессий у бизнеса наиболее востребованы на постоянную работу молодые специалисты на позиции менеджеров по продажам, секретарей, поваров, учителей, кадровых работников. Важно, что программисты, бухгалтеры и маркетологи также вошли в рейтинг профессий, по которым чаще всего работодатели ищут молодых работников.

А вот с точки зрения подработки молодым работникам проще всего найти работу в качестве продавца-консультанта, курьера, оператора колл-центра, упаковщика. Также бизнес очень часто предлагает недавним выпускникам подработку в качестве официанта, администратора, кладовщика и мерчандайзера.

Средняя зарплата, которую в Псковской области сегодня предлагают молодому специалисту – 40 500, что на 9 500 больше, чем в январе 2023 года. Самую высокую зарплату молодой работник в регионе может найти, если устроиться на работу в качестве координатора отдела продаж или курьера. Также зарплату выше рынка в регионе готовы платить молодым менеджерам по логистике, мастерам по ремонту оборудования, супервайзерам, упаковщикам, разнорабочим.

Топ профессий с наибольшими зарплатами для молодых специалистов, Псковская область, 2024 год, в руб.:

Координатор отдела продаж 130000 Курьер 120000 Менеджер по логистике, менеджер по ВЭД 100000 Мастер по ремонту оборудования, техники 70000 Супервайзер 69500 Торговый представитель 65000 Медицинский представитель 60000 Монтажник 51000 Упаковщик, комплектовщик 50000 Разнорабочий 50000 Специалист по подбору персонала 50000

Недавний опрос работодателей, проведенный hh.ru показал, что больше половины компаний (61%) стараются развивать молодёжную политику. Еще треть (31%) хотели бы уделять внимание развитию молодежи в своих компаниях, но пока не начали. А 4% вообще не планируют таким заниматься.



Среди основных барьеров для бизнеса в молодежной политике: нехватка сотрудников-специалистов по молодёжному направлению (43%). При этом 39% компаний отметили, что у них просто нет вакансий для молодых сотрудников без опыта работы. Еще у 38% просто нет средств на это молодёжку.



Чаще всего (64%) компании просто открывают стажировки для студентов вузов, для студентов ссузов таких предложений о работе, как правило, меньше - 53%. Еще у 58% компаний есть партнёрские соглашения с вузами. Реже всего бизнес участвует в кейс-чемпионатах конкурсах (12%), 8% берут на работу молодых кандидатов с ОВЗ.



При этом в 2024 году 41% опрошенных работодателей готовы направить молодёжную политику компании на подростков от 14 до 18 лет. Треть пока не готовы к такой практике и чаще всего, потому что у бизнеса нет методик по работе, из-за низкой конверсии в сотрудников.