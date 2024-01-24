Общество

Исследование показало, что россияне чаще всего приобретают товары онлайн

Соотношение количества покупок онлайн и офлайн второй год подряд оказывается в пользу интернет-заказов. Так, в 2023 году доля онлайн-покупок, совершенных россиянами, составила 56%, годом ранее - 63%. К таким выводам пришли эксперты банка «Русский стандарт».

«Число онлайн-покупок в 2023 году оказалось больше, чем в офлайне. При этом заглядывать в классические магазины, где можно лично выбрать понравившиеся товары или продукты, стали чаще, чем годом ранее. Так, по данным банка, на долю e-comm (электронная торговля) в общем количестве покупок с января по декабрь 2023 года пришлось 56%, а на офлайн-платежи - 44%. Годом ранее доля традиционных покупок в офлайне была ниже и составляла 37%. У онлайна же показатель был 63%», - рассказали в «Русском стандарте».

При этом средний чек покупки в офлайне в 2023 году оказался выше, чем в онлайне - 1,524 рубля против 1,266 рубля соответственно. Годом ранее лидером был онлайн - 1,343 рубля против 1,061 рубля у офлайна, пишет ТАСС.

По данным банка, в онлайне в тройку категорий трат в зависимости от количества операций за 2023 год вошли магазины одежды и обуви (средний чек - 4,146 рубля), оплата заказов в супермаркетах (средний чек - 2,643 рубля), покупки билетов в музеи и на выставки (средний чек - 120 рублей). В офлайне же в тройку самых популярных категорий трат в зависимости от числа покупок вошли супермаркеты (средний чек - 457 рублей), фастфуд (средний чек - 340 рублей) и товары для дома (средний чек - 3,461 рубля), следует из данных «Русского стандарта».